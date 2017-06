Real : ses dirigeants, Zidane... Pepe vide son sac

Faute de terrain d'entente au sujet d'une prolongation, le défenseur central Pepe vient de quitter le Real Madrid libre de tout contrat. Mais le Portugais conserve la dent dure envers ses dirigeants et Zinédine Zidane, qu'il accuse d'avoir manqué d'honnêteté à son égard.

Pepe a souffert durant sa dernière saison au Real.

Après dix ans de collaboration commune marqués notamment par trois sacres en Ligue des Champions et autant en Liga, on imaginait une séparation plus chaleureuse entre le Real Madrid et le défenseur central Pepe.

Et pourtant, c'est le coeur lourd que le Portugais de 34 ans quitte la Maison Blanche au terme de son contrat. Alors que des rumeurs insistantes l'envoient depuis plusieurs jours déjà du côté du Paris Saint-Germain ou de l'Inter Milan, le vainqueur de l'Euro 2016 a officialisé son départ sur les ondes de la Cadena COPE lundi soir.

Pepe s'est senti abandonné

«C'est évident que je ne vais pas continuer au Real Madrid», a lâché le Lusitanien, avant de tacler l'attitude du club. «Le Real ne m'offrait pas une prolongation de deux ans. Il ne m'offrait qu'un an. C'est la politique du club avec les joueurs de plus de 33 ans. (…) J'ai pris la décision de partir en janvier, quand les choses n'allaient pas, quand j'ai vu que la façon dont le club me traitait n'était pas idéale. Il y a des manières de négocier. Et la manière n'a pas été correcte.»

«Le club ne m'a pas défendu lorsque j'ai eu des problèmes avec le fisc. Il savait que j'étais à jour et que je n'ai aucune difficulté à le prouver. Cela m'a fait souffrir parce que j'ai toujours rempli mes obligations», a ajouté le Brésilien de naissance qui n'épargne pas non plus son désormais ex-entraîneur, Zinédine Zidane. A cause notamment de la méforme physique de l'intéressé, le Français l'a en effet utilisé avec parcimonie cette saison, lui préférant généralement Raphaël Varane au côté de Sergio Ramos pour un maigre bilan de 18 matchs joués toutes compétitions confondues.

«Zidane et le Real savaient avant moi que j'allais partir…»

«Ce qu'a fait Zidane avec le Real est spectaculaire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai disparu de l'équipe», s'est interrogé le rugueux défenseur qui était d'ailleurs absent de la feuille de match samedi pour la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (4-1). «Avec Zidane, nous nous sommes salués, mais nous ne nous sommes pas dit au revoir. Zidane et le Real savaient avant moi que j'allais partir…» Pas surprenant dès lors que le champion d'Europe conserve un meilleur souvenir de sa collaboration avec le précédent coach, Rafael Benitez, «une personne directe et honnête». Tout le contraire de l'équipe dirigeante actuellement en place aux yeux de Pepe…

Pepe a pu soulever la Coupe aux grandes oreilles samedi

Mais c'est depuis les tribunes qu'il a assisté à cette finale…

