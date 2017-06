Transfert : troisième offre pour Mbappé, le Real ne plaisante plus !

Déterminé à réaliser un gros coup cet été, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Kylian Mbappé. Après deux premières offres rejetées, le club madrilène compte faire craquer l'AS Monaco avec une troisième proposition complètement folle ! Suffisant pour s'offrir l'international français ? Pas sûr.

Kylian Mbappé fait rêver le Real Madrid.

Sur la lancée de sa superbe saison, le Real Madrid veut frapper fort sur le marché des transferts. Pour faire plaisir aux socios, le président Florentino Pérez veut s'offrir le prodige Kylian Mbappé (18 ans).

Sans surprise, l'attaquant de l'AS Monaco fait l'unanimité au sein de la direction madrilène. C'est pourquoi le champion d'Espagne aurait déjà transmis deux offres, l'une autour de 100 M€, l'autre d'environ 115 M€. Deux énormes propositions rejetées, révèle RMC.

135 M€ pour Mbappé ?

Pas de quoi décourager le Real, sur le point d'envoyer une troisième offre à 135 M€ bonus compris ! Vous l'aurez compris, Mbappé deviendrait le joueur le plus cher au monde, loin devant Paul Pogba (24 ans), recruté par Manchester United contre 105 M€ l'été dernier. Pour financer cette folie, la Casa Blanca voudrait récupérer 70 M€ sur le transfert de James Rodriguez (25 ans), poussé vers la sortie et qui discuterait déjà avec MU et l'Inter Milan.

Monaco prépare une prolongation

Mais le plan des Merengue risque d'échouer. En effet, l'ASM souhaite conserver et prolonger son attaquant jusqu'en 2020, avec une jolie revalorisation salariale à la clé. De son côté, Mbappé se verrait rester sur le Rocher pour être certain de disputer le Mondial 2018 avec l'équipe de France. Reste à savoir jusqu'où ira le Real pour céder au caprice de Pérez. A un moment donné, Monaco ne pourra plus dire «non» …

