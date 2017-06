OM : le club prêt à relancer les prometteurs, mais en difficulté, Moreno et Sanches ?

Ambitieux sur le marché des transferts cet été, l'Olympique de Marseille est attendu au tournant. Pour renforcer son effectif, le club phocéen s'intéresserait au latéral gauche de Liverpool Alberto Moreno et au milieu du Bayern Munich Renato Sanches, deux joueurs prometteurs qui ont connu une saison difficile.

Renato Sanches, une bonne affaire pour l'OM ?

Le mercato d'été s'annonce très agité à l'Olympique de Marseille. Européen après une saison plutôt correcte, le club phocéen vise plus haut pour le véritable lancement du projet ambitieux porté par Frank McCourt. Avec un recrutement important à mener, le récent 5e de Ligue 1 pourrait tenter de relancer des éléments prometteurs, mais qui ont connu une saison compliquée.

Moreno pour concurrencer Evra

En défense, le chantier principal pour l'OM sur les prochaines semaines, les décideurs olympiens s'activent pour trouver un concurrent à Patrice Evra. Ne comptant plus sur Henri Bedimo, Marseille étudie plusieurs pistes en France, comme Faitout Maouassa (Nancy) et Ferland Mendy (Le Havre), mais prospecte également à l'étranger.

D'après le Liverpool Echo, le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta s'est renseigné sur le joueur de Liverpool Alberto Moreno. Peu utilisé cette saison et sous contrat jusqu'en juin 2019 avec les Reds, l'Espagnol serait disponible contre un chèque de 10 millions d'euros. Malgré sa mise au placard par Jürgen Klopp cette année, l'international espagnol a affiché un certain potentiel du côté du FC Séville (2012-2014) et même sur ses premières saisons en Angleterre. Connaisseur du foot ibérique, Zubizarreta pourrait être tenté de le relancer...

Le gros coup Renato Sanches ?

Auteur talent qui a connu une année difficile, Renato Sanches. Recruté à prix d'or par le Bayern Munich l'été dernier, le meilleur espoir de l'Euro 2016 a connu un premier exercice perturbé par des blessures. Si l'entraîneur bavarois Carlo Ancelotti a assuré qu'il comptait sur lui, les médias allemands tiennent un discours bien différent ! Après Kicker fin mai, c'est au tour du quotidien Bild de dévoiler que le champion d'Allemagne souhaite se débarrasser du Portugais.

Sur ce dossier, le Bayern attendrait des offres à plus de 35 millions d'euros pour le laisser filer. Mais conscient de la difficulté de le vendre à un tel prix après sa saison, le club munichois serait d'accord pour le prêter. Dans cette optique, les noms de l'OM et l'AS Monaco sont évoqués pour accueillir Sanches. Mais la concurrence s'annonce rude pour les équipes françaises avec des intérêts de Manchester United, de la Juventus Turin et de l'Inter Milan. Pour renforcer son effectif, Marseille ne s'interdit rien, même des paris...

Que pensez-vous des pistes Alberto Moreno et Renato Sanchez pour l'Olympique de Marseille ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.