Belgique : fracture de la cheville pour Hazard, au moins trois mois d'absence !

Dans une forme incroyable après une saison réussie avec Chelsea, Eden Hazard ne rejouera pas de sitôt. En effet, l'ailier belge s'est fracturé la cheville droite à l'entraînement ce dimanche et devrait manquer le début de la prochaine saison avec les Blues.

Hazard s'est fracturé la cheville à l'entraînement.

Après une saison de rêve avec Chelsea et la reconquête du titre en Premier League, l'été d'Eden Hazard (26 ans) ne pouvait pas plus mal commencer. Et pour cause, le virevoltant ailier, actuellement avec sa sélection, s'est fracturé la cheville droite à l'entraînement ce dimanche.

Hazard s'est blessé seul

La fédération belge de football a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes sur son site officiel. «La blessure est la conséquence d'une action individuelle, dans laquelle aucun autre joueur n'est impliqué» , a communiqué l'URBSFA, qui ajoute que d'autres détails seront apportés dans «les prochaines 24 à 48 heures» .

Conséquence directe : l'ancien Lillois est bien évidemment indisponible pour la rencontre amicale face à la République tchèque, prévue ce lundi soir, mais également pour le déplacement en Estonie, vendredi, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

La grosse tuile pour Chelsea

Entre l'opération et la rééducation à venir, le Diable Rouge ne devrait pas fouler les terrains durant au moins trois mois. Une terrible nouvelle pour le joueur, qui manquera de ce fait la préparation estivale avec Chelsea, mais aussi le début de la prochaine saison qui sera marqué par le retour en Ligue des Champions des Blues. Actuellement en vacances, Antonio Conte doit avoir le masque ce lundi...

