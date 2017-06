Transfert : l'OM s'activerait pour Modeste, mais...

La presse allemande affirme que l'Olympique de Marseille s'apprête à formuler une offre pour l'attaquant Anthony Modeste. Mais le club allemand est très gourmand pour le Français. Sans doute un peu trop pour l'OM...

Modeste sort d'une belle saison à Cologne

Depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille s'active pour renforcer son secteur offensif cet été. De Valère Germain (Monaco) à Stevan Jovetic (Inter Milan), en passant par Chicharito (Leverkusen) et Mario Balotelli (Nice), l'OM étudie de nombreuses pistes. Le nom d'Anthony Modeste revient également. Et ce samedi, Express assure que le club phocéen songe bien à l'attaquant du FC Cologne.

Le média allemand va même plus loin en affirmant que Marseille s'apprête à formuler une offre pour le natif de Cannes. Si l'information se confirmait, les discussions s'annoncent âpres puisque la formation allemande réclame 30 millions d'euros pour le Français. L'OM est-il prêt à miser autant ? Honnêtement, cela semble peu probable.

Plus cher que Payet...

Si le joueur passé par Bordeaux et Bastia notamment vient de réaliser deux belles saisons en Bundesliga avec 15 buts en 2015-2016 et 25 buts en 2016-2017, il semble difficile d'imaginer les dirigeants marseillais dépenser une telle somme pour un joueur de 29 ans qui n'est pas international. Le dossier Dimitri Payet (29,3 M€), en janvier, a prouvé que l'OM ne comptait pas surpayer ses recrues.

De plus, Cologne compte bien s'appuyer sur l'offre de 50 millions d'euros refusée l'hiver dernier en provenance du club chinois du Tianjin Quanjian pour récolter un gros chèque en cas de départ de son meilleur buteur. Et avec West Ham également sur le coup, il est possible que les enchères grimpent rapidement... et que l'OM abandonne ce dossier trop onéreux.

Pour vous, Modeste serait-il une bonne recrue pour l'OM ? Si oui, à quel prix ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...