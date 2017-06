Equipe de France : Giroud est-il devenu indispensable ?

Auteur d'un triplé face au Paraguay (5-0) vendredi en match amical, Olivier Giroud affole les compteurs en équipe de France. Sans doute la meilleure manière de répondre aux critiques pour l'attaquant d'Arsenal qui devient incontournable chez les Bleus.

Olivier Giroud a inscrit un triplé contre le Paraguay (5-0).

Le scénario se répète encore et encore. Critiqué à chaque rassemblement de l'équipe de France, Olivier Giroud (30 ans) ne s'agace pas dans les médias. Non, l'attaquant d'Arsenal répond sur le terrain.

Vendredi à Rennes, l'international tricolore a récidivé avec un triplé contre le Paraguay (5-0) en match amical. Une nouvelle performance qui n'étonne même plus Didier Deschamps.

D. Deschamps - «c'est notre meilleur buteur»

«Il est dans son registre, c'est notre meilleur buteur, il continue de marquer et quand il ne marque pas, il fait souvent marquer à côté de lui, a souligné le sélectionneur des Bleus au micro de TMC. Il répond présent même si avec son club il a eu une saison difficile. Mais même là-bas, avec peu de temps de jeu, il est quand même efficace donc je suis content pour lui.»

Il faut dire que le technicien a l'habitude de voir Giroud briller en sélection. N'en déplaise à ses détracteurs, le Gunner vient de marquer 16 buts lors de ses 16 dernières titularisations en EdF ! Cela valait bien une énorme ovation du Roazhon Park à sa sortie, lui qui était sifflé par la Beaujoire il y a près d'un an (3-2 contre le Cameroun, le 30 mai). Un revirement de situation mérité pour l'ancien Montpelliérain, premier Bleu à inscrire un triplé depuis David Trezeguet en 2000.

Pour Griezmann, l'EdF a besoin de Giroud

A croire que le natif de Chambéry devient indispensable dans le onze de Deschamps. C'est effectivement l'avis de son coéquipier Antoine Griezmann (26 ans). «Quand il est en forme comme ce (vendredi) soir, c'est parfait pour nous, a réagi le buteur de l'Atlético Madrid en zone mixte. Et on a besoin de lui à ce niveau pour aller plus loin. On a vu de belles choses. C'est notre 9. Le coach a énormément confiance en lui. On essaie de lui donner des ballons pour qu'il marque. On va essayer de tout faire pour qu'il continue à marquer.»

Comme toujours, Giroud sera attendu au tournant face à un adversaire plus coriace comme la Suède vendredi (20h45), et dans un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. Mais l'homme aux 26 buts en 62 sélections, soit un de moins que Karim Benzema (27 buts en 81 sélections), n'est pas du genre à craindre la pression. Au contraire…

Selon vous, Olivier Giroud est-il devenu indispensable en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.