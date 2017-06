Atletico : le TAS confirme l'interdiction de recrutement cet été, l'avenir de Lacazette et Griezmann en suspens Youcef Touaitia - Actu Espagne, Mise en ligne: le 01/06/2017 à 11h11 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Interdit de recrutement par la FIFA jusqu'en janvier 2018, l'Atletico Madrid a vu le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) confirmer cette sanction ce jeudi. Un gros coup dur pour la formation espagnole qui va devoir s'adapter pour le mercato à venir, notamment sur les cas Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pourrait finalement être retenu par l'Atletico. L'Atletico Madrid est fixé ! Interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018 par la FIFA en raison d'irrégularités dans les transferts de 183 joueurs mineurs, le club colchonero, qui avait saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en octobre dernier, attendait ce jeudi pour avoir la décision finale suite à l'appel lancé en avril. Résultat : l'organisme indépendant n'a pas levé la sanction et le club de la capitale espagnole n'aura pas les mains libres cet été. L'Atletico comme le Barça en 2015 ? Dans les faits, l'Atletico pourra recruter cet été. Problème : le vice-champion d'Europe ne pourra pas inscrire ses nouvelles recrues avant la date butoir, soit en janvier 2018. Un cas similaire à celui du FC Barcelone, qui avait recruté Arda Turan et Aleix Vidal durant l'été 2015 sans avoir la possibilité de les faire jouer durant la première partie de saison 2015-2016, les deux Catalans ayant officiellement fait leurs grands débuts dès le mois de janvier 2016. Bien évidemment, les dirigeants rojiblancos pourraient être tentés de reproduire ce cas de figure... Mais en cette année de Coupe du Monde, il semble improbable que certains joueurs acceptent de ronger leur frein sur la touche pendant 6 mois en rejoignant le récent 3e de Liga. Pour des internationaux, il s'agirait d'un risque bien trop important à quelques mois d'une compétition très importante... Les avenirs de Lacazette et Griezmann figés ? C'est le cas d'Alexandre Lacazette (26 ans). Tout juste rappelé par Didier Deschamps en équipe de France, l'attaquant, priorité de l'Atletico, qui a récemment annoncé son départ de l'Olympique Lyonnais, va vraisemblablement revoir ses plans. Désireux de disputer le Mondial russe, le buteur rhodanien pourrait donc rester une année de plus dans le Rhône ou privilégier une autre destination. A moins que l'Atletico ne décide de le recruter puis de le prêter six mois à l'OL, une hypothèse évoquée par la Cadena SER qui semble toutefois peu plausible. Fabinho (Monaco) ou encore Vitolo (FC Séville), qui postulent également pour une place dans leurs sélections respectives, devront également faire un choix. Dans le sens des départs, cette décision représente également une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann (26 ans). Alors qu'il n'a pas caché son attirance pour Manchester United, le natif de Mâcon ne sera pas cédé par ses dirigeants, malgré ses récentes sorties en faveur d'un transfert dans le nord de l'Angleterre. A moins que MU réalise une véritable folie en levant la clause libératoire du Tricolore, fixée à 100 millions d'euros. Avec cette décision, le statu quo semble tout de même l'option la plus évidente... Que pensez-vous de la sanction infligée à l'Atletico ? Quelles solutions pour le mercato à venir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





