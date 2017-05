Equipe de France : pour jouer le Mondial 2018, Sissoko sait ce qu'il doit faire

Malgré sa saison très compliquée avec Tottenham, Moussa Sissoko a été appelé par Didier Deschamps pour les trois rencontres à venir de l'équipe de France. Mais le milieu de terrain n'est pas dupe : pour disputer le prochain Mondial, il devra trouver du temps de jeu ailleurs.

Sissoko garde la confiance de Deschamps malgré sa saison difficile.

En quittant Newcastle pour Tottenham contre 35 millions d'euros dans les toutes dernières heures du mercato estival 2016, Moussa Sissoko (27 ans), pourtant annoncé à Everton, pensait réaliser le bon choix. Force est de constater que cela n'était pas vraiment le cas.

Avec 1307 minutes disputées en 34 rencontres, dont 12 titularisations, toutes compétitions confondues, l'ancien Toulousain a vécu un calvaire qu'il a évoqué dans les colonnes de L'Equipe.

Sissoko ouvre la porte à un départ

«Je suis tombé de haut. Même si je ne me suis jamais dit que je jouerais tous les matchs, je ne m'attendais pas à un aussi faible temps de jeu. C'est la pire saison de ma carrière alors que collectivement, ç'a certainement été la meilleure, c'est bizarre...» , a regretté le natif du Blanc-Mesnil.

Désireux de retrouver du temps de jeu, le milieu de terrain, qui figure sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, n'écarte pas la possibilité d'un départ très prochainement. «On va discuter avec mon agent pour prendre la meilleure décision» , assure le Français.

Sissoko en appelle à Deschamps

Convoqué pour les trois prochaines rencontres de l'équipe de France face au Paraguay, à l'Angleterre et la Suède, Sissoko n'est pas dupe. Quitter le club londonien, où il est en froid avec Mauricio Pochettino, semble inéluctable s'il souhaite rester dans les petits papiers de Didier Deschamps. «Mon objectif, c'est de faire la Coupe du monde 2018. Si je revis une saison comme celle-ci et même si le sélectionneur m'apprécie, ce sera logique de ne pas la faire».

Si sa présence chez les Bleus peut surprendre, le joueur, lui, la joue finement et en appelle au boss tricolore pour savoir quel choix serait le meilleur afin de figurer dans la liste des 23 en Russie. «Je vais aussi en parler avec le sélectionneur. Il donne généralement de bons conseils. Il me connaît très bien, son avis va compter». A un an de l'événement, Sissoko ne devra pas se tromper cette fois-ci car les places sont de plus en plus chères en équipe de France.

Comprenez-vous la convocation de Sissoko en équipe de France ? Quel avenir pour le milieu de terrain ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.