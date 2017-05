Barça : Pichichi, Messi clôture la Liga sur un bijou venu d'ailleurs

Double buteur contre Eibar (4-2) ce dimanche lors de la dernière journée de Liga, Lionel Messi a terminé meilleur buteur du championnat d'Espagne avec 37 réalisations. Une maigre consolation pour l'Argentin, qui a inscrit un but exceptionnel dans le temps additionnel de la rencontre.

Avant de mettre son but fabuleux, Messi a raté une occasion énorme.

Samedi prochain, le FC Barcelone aura l'occasion de sauver ce qu'il reste d'une saison d'ores et déjà ratée en finale de la Coupe du Roi face à Alavés. Eliminés sans gloire lors des quarts de finale de la Ligue des Champions par la Juventus Turin (0-3, 0-0), les Blaugrana ont perdu leur trône en Liga ce dimanche suite au succès du Real Madrid à Malaga (2-0) à l'occasion de la dernière journée.

Victorieux d'Eibar (4-2), les Catalans ont au moins eu le mérite de terminer sur une bonne note au Camp Nou. Et l'un d'entre eux a une nouvelle fois fait des siennes : Lionel Messi (29 ans).

Messi rate tout... puis illumine le Camp Nou

Car l'Argentin a fourni une prestation assez troublante. Catastrophique pendant 70 minutes, Messi a absolument tout fait à l'envers durant cette période. Alors que son équipe était menée, le quintuple Ballon d'Or a réussi à rater un but tout fait après un service en or de Luis Suarez. Pire encore, il voit Yoel détourner son premier penalty après une simulation grotesque de Jordi Alba.

Mais Messi a de la ressource. Après avoir enfin trouvé la faille sur un nouveau coup de pied de réparation, La Pulga a voulu dire au revoir à ses fans de la plus belle des manières. Sur un dégagement de la défense basque dans le temps additionnel, le Barcelonais récupérait le ballon au niveau de la médiane, se payant le luxe de mettre dans le vent sept joueurs d'Eibar avant de crucifier le portier adverse d'une frappe chirurgicale du pied droit.

Pichichi, Messi rejoint Puskás

Une 37e réalisation en championnat qui permet à Messi de creuser un peu plus l'écart au classement des meilleures gâchettes de Liga puisque Suarez (29 buts) et Cristiano Ronaldo (25 buts) terminent loin derrière. Pichichi, le Sud-Américain met la main sur un trophée qui lui a échappé pendant trois années aux dépens de l'Uruguayen lors du dernier exercice et du Portugais les deux précédents.

Déjà sacré en 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013, Messi rejoint ainsi Ferenc Puskás, qui avait lui réalisé le quadruplé au début des années 1960, mais reste derrière Telmo Zarra, meilleur buteur du championnat à six reprises ainsi qu'Alfredo Di Stéfano, Quini et Hugo Sanchez, distingués cinq fois. Une maigre consolation pour le joueur du Barça, qui rêvait probablement d'une saison plus consistante sur le plan collectif.

VIDEO : le rush sensationnel de Messi

Messi qui met un dernier festivale avant la fin de saison pour nous faire plaisir ???#Barca pic.twitter.com/Ku0JSFKTap — LeRennaisDuCoin (@LeRennaisDuCoin) 21 mai 2017

