Top Déclarations : Benzema dénonce une mascarade, la riposte de Valbuena, Deschamps et le pitoyable "like"... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 20/05/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Benzema dénonce une mascarade, la riposte de Valbuena, Deschamps et le pitoyable «like» , Mbappé l'avait promis à sa maman, Aulas recadre Gonalos, Mendy chambre Mbappé… Découvrez les phrases choc de la semaine. Karim Benzema n'a pas épargné Mathieu Valbuena. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Karim Benzema, à propos de Mathieu Valbuena - «C'est une grande mascarade ! (...) Tout est parti de son histoire. On ne sait pas la vérité. En plus, quand je l'entends dire maintenant qu'il est prêt à rejouer avec moi, qu'il ne m'en veut pas... Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui» (L'Equipe, le 16/05/2017) Agacé par les propos de Mathieu Valbuena, qui s'est dit prêt à rejouer avec lui, l'attaquant du Real Madrid n'a pas mâché ses mots... 2. Mathieu Valbuena - «La calomnie est l'arme de l'impuissant ! C'est affligeant !!! La vérité c'est la justice qui la rétablira» (Twitter, le 17/05/2017) Forcément, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais a réagi après la sortie de Karim Benzema. La relation entre les deux hommes ne devrait pas s'arranger. 3. Didier Deschamps, à propos d'un like de Karim Benzema - «C'est pitoyable» (Conférence de presse, le 18/05/2017) L'attaquant du Real Madrid a commis l'erreur d'aimer un montage partagé par son ami Booba où les têtes des défenseurs de l'Atletico Madrid étaient remplacées par celles de Didier Deschamps, Manuel Valls et Olivier Giroud, lors de son action décisive en demi-finale retour de Ligue des Champions. 4. Kylian Mbappé - «Après la victoire en Gambardella (la saison dernière), ma mère m'avait dit : 'C'est bien beau, mais ça, c'est avec les enfants'. Je lui avais répondu : 'Regarde, donne-moi un an et je ferai la même avec les adultes'. Pour l'année prochaine, je lui promets une meilleure saison encore. Il faut toujours mettre la barre haut, sinon on ne progresse pas» (Canal +, le 17/05/2017) En plus d'être un jeune talent incroyable, l'attaquant de l'AS Monaco est aussi un homme de parole ! 5. Jean-Michel Aulas, à propos de Maxime Gonalons - «Il se permet de dire qu'il ne sait pas s'il ne va pas aller dans un club ambitieux. Lyon n'est pas ambitieux ? On est le 2e club français à l'indice UEFA derrière Paris, devant Monaco, devant tous les autres. On n'est pas ambitieux ? On a investi 500 millions sur les joueurs, on a 300 millions d'actifs sur les joueurs qui sont au bilan de l'entreprise. On n'est pas ambitieux ?» (Conférence de presse, le 16/05/2017) Le président de l'Olympique Lyonnais n'a absolument pas digéré les doutes émis par son capitaine sur les ambitions de son club. 6. Pep Guardiola - «Dans ma situation, dans un grand club, je suis viré. J'avais de la pression en arrivant comme entraîneur à Barcelone. Si ce qui arrive la saison prochaine n'est pas bon, ils vont changer d'entraîneur. Je me suis mis la pression pour venir ici, pour me prouver que j'étais capable de réussir dans ce club fantastique. Je crois que la qualité des joueurs était suffisante pour faire mieux» (Conférence de presse, le 16/05/2017) Un constat lucide de la part du technicien espagnol, qui a éprouvé de sérieuses difficultés pour sa première saison à Manchester City, seulement 3e de Premier League. 7. Pierre Ménès - «Deschamps pense que Benzema nuit au groupe, il veut une équipe de Oui-Oui... Benzema-Griezmann–Mbappé, ça ressemblerait vraiment à une attaque de champions du monde. Et les tweets du compte de l'équipe de France qui ne citent jamais Benzema, d'une manière volontaire, ça s'apparente à du racisme» (Canal +, le 15/05/2017) On ne peut que partager les regrets du consultant de Canal + au sujet d'une éventuelle attaque de l'équipe de France avec Karim Benzema. Pour le reste, on espère que c'est faux... 8. Cédric Carrasso - «Aujourd'hui après huit merveilleuses années je suis triste, ému, en colère aussi ; car toute cette belle histoire me laissera un vide que je ne pourrai jamais combler. En effet, la chose la plus importante à mes yeux aurait été de pouvoir partager dimanche dernier, tous ensemble, la fin d'une belle histoire. Il est pour moi, inconcevable que MON CLUB n'ait pas eu la décence, la correction de venir me voir quelques jours avant un match historique et qui de surcroît représente bien le joueur que je suis... Mais il en est ainsi et cela me fait énormément de mal» (Twitter, le 17/05/2017) En fin de contrat, le gardien va quitter Bordeaux au terme de la saison avec un goût amer. Des adieux très émouvants. 9. Yoan Cardinale - «C'est vexant, excusez-moi du terme, mais ça fait chier. On est troisième, avec la meilleure défense (troisième, ndlr), je suis formé au centre de formation niçois, je ne pense pas démériter, alors entendre qu'on veut me remplacer, que ce soit vrai ou pas, ça fait mal» (L'Equipe, le 13/05/2017) Auteur d'une bonne saison, le gardien de Nice a décidé de dire assez par rapport aux nombreuses rumeurs concernant son poste. 10. Benjamin Mendy, à propos de Kylian Mbappé - «Il a école demain» (Twitter, le 17/05/2017) Refusant de fêter le titre en Ligue 1 de l'AS Monaco pour se reposer et récupérer, le jeune attaquant a été sérieusement chambré par son partenaire ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS