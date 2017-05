Real : magicien, briseur de rêve... tout le monde s'incline devant Benzema après son coup de génie !

Auteur d'un slalom d'anthologie qui a permis au Real Madrid de réduire le score face à l'Atletico Madrid (1-2) mercredi en demi-finale retour de la Ligue des Champions, l'attaquant merengue Karim Benzema a reçu les éloges de ses coéquipiers comme de ses adversaires.

Le Real peut remercier Karim Benzema !

Ces derniers temps, l'omniprésent Cristiano Ronaldo ne lui avait laissé que les miettes en Ligue des Champions. Mais Karim Benzema a profité de la demi-finale retour de la compétition mercredi contre l'Atletico Madrid (1-2) pour retrouver la lumière.

Outre sa présence dans les duels, sa justesse dans les transmissions et sa bonne complicité avec Marcelo côté gauche, l'attaquant du Real Madrid s'est surtout distingué par une action d'anthologie. Enfermé dans un trou de souris le long de la ligne de but sur le côté gauche, le buteur de 29 ans s'est débarrassé de trois adversaires, en effectuant notamment un superbe double-contact devant Stefan Savic, avant de s'infiltrer dans la surface et de signer le centre qui débouche sur la réduction du score d'Isco juste avant la pause.

Zidane salue une action «incroyable»

Avec des Colchoneros obligés de marquer trois fois pour renverser le score de l'aller (0-3), le match était plié après ce coup de génie. Et même s'il n'est pas buteur ni passeur décisif, tout le mérite revient au Français sur cette action de grande classe, comme l'a souligné le capitaine adverse, Gabi. «Nous avons réalisé une première période merveilleuse. Mais une action magique de Benzema a brisé notre rêve», a admis le milieu de terrain après la rencontre. Magie, un mot qui revient aussi du côté de la Maison Blanche.

«Karim est un grand joueur. Il a aidé l'équipe avec sa magie», a commenté le latéral gauche du Real Marcelo. «Ce qu'il a réalisé sur le but est incroyable. Je lui ai demandé comment il avait fait pour éliminer de la sorte trois adversaires dans un si petit espace et lui-même n'a pas su me dire», s'est amusé son coach Zinédine Zidane, en qualifiant son compatriote de «fondamental». Le principal intéressé s'est montré plus bavard devant la presse quelques instants plus tard.

Benzema a joué à l'instinct

«Je suis un peu esseulé, trois défenseurs viennent autour de moi. Je tente le coup. Ça passe, je ne me prends pas la tête. Après, j'arrive à redresser le ballon pour mon coéquipier», a raconté le Tricolore au micro d'Infosport +. «C'est bien, ça a relancé l'équipe et c'était important.» Muet devant le but depuis le 2 avril dernier toutes compétitions confondues, Benzema en a profité pour rappeler à ses détracteurs que son importance dans le collectif madrilène ne se mesure pas seulement à l'aune du nombre de buts marqués…

Le show Benzema

