Real : la résurrection de James Rodriguez

Pointé du doigt pour son manque de professionnalisme, James Rodriguez revit depuis quelques semaines avec le Real Madrid. Après plusieurs mois très compliqués, le milieu offensif, fortement convoité, semble prêt à se battre pour convaincre définitivement son entraîneur Zinedine Zidane.

James Rodriguez traverse une belle période avec le Real Madrid.

Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Forte d'un effectif pléthorique, l'institution de la capitale espagnole dispose d'un banc qui ferait rêver n'importe quelle équipe. Alvaro Morata, Isco, Mateo Kovacic, Lucas Vasquez, Marco Asensio ou encore James Rodriguez, tous bataillent pour gagner une place de titulaire.

La situation de ce dernier, qui s'est largement dégradée depuis son arrivée à l'été 2014, a d'ailleurs soulevé de nombreuses interrogations ces derniers mois.

Un printemps réussi pour James

Titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Colombien est devenu un joueur d'appoint sur lequel Zinedine Zidane compte à de très rares occasions. La faute à un comportement jugé peu professionnel par le Français et une concurrence terrible que l'ancien Monégasque a longtemps eu du mal à vivre, lui qui a toujours été un élément essentiel dans tous les clubs où il a évolué.

Mais depuis le début du printemps, les choses semblent aller bien mieux. Et pour cause, James a su répondre présent quand son entraîneur a fait appel à lui lors du marathon du mois d'avril. Sur ses six dernières apparitions en championnat, le Cafetero a inscrit six réalisations, portant son total de buts marqués en Liga à huit cette saison, dont une contre le FC Barcelone (2-3) il y a deux semaines.

Assez pour sauver sa place au Real ?

Rien d'impressionnant pour un joueur de sa trempe, certes, mais le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 remonte très bien la pente, qui a longtemps été très glissante. Avec un bilan de 11 buts et 11 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu de 25 ans a partiellement réussi à rappeler à Zidane qu'il restait un élément d'avenir pour la Maison Blanche.

Reste à savoir si ses dirigeants comptent toujours sur lui. Fortement convoité, le natif de Cucuta attire les plus grosses cylindrées européennes, parmi lesquelles Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore l'Inter Milan. En cas de belle offre, le joueur acheté pour 80 millions d'euros à Monaco sera-t-il cédé cet été ? Difficile de le savoir. En tout cas, ses récentes prestations plaident en sa faveur...

Que pensez-vous de la situation de James Rodriguez ? Doit-il quitter le Real Madrid ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …