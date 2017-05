Ligue des Champions : Monaco face à un défi insurmontable à Turin ?

Dominée par la Juventus Turin (0-2) mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions au Stade Louis II, l'AS Monaco se retrouve en très mauvaise posture. Avant la manche retour en Italie, les espoirs sont très minces pour une qualification de l'ASM en finale...

Les Monégasques devront être très forts à Turin...

«Attention, il y a encore le match retour à jouer. Monaco est une grande équipe, qui est capable de tout avec son attaque. Nous avons l'avantage, mais rien n'est gagné d'avance.»

Si le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon a appelé à la prudence après la victoire de son équipe sur la pelouse de l'AS Monaco (2-0) mercredi, le club italien a tout de même réalisé un grand pas vers la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Après une telle défaite à domicile lors de la demi-finale aller, les espoirs sont minces pour le club de la Principauté.

Les Monégasques veulent croire à l'exploit...

Même si Monaco a reçu une vraie claque avec ce revers à la maison, le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev s'est rapidement projeté sur le match retour, mardi prochain. Et si le dirigeant monégasque reste lucide, il veut croire à un exploit. «Je suis fier de notre parcours, c'est quand même une demi-finale. Le retour, ce sera très très difficile. Je ne sais pas quelles sont nos chances. Si on marque en premier... (...) Et à partir de dimanche, penser à ce match retour. Les miracles existent. Il faut y croire», a-t-il insisté.

Un message parfaitement entendu par les hommes de Leonardo Jardim. «Il y a encore un espoir de se qualifier, même si on sait que ça va être très dur au retour. Ils encaissent très peu de buts mais on a encore 90 minutes à jouer. Dans le football ça peut aller très vite, on ne s'imaginait pas aller en demi-finale. On peut donc encore tout faire basculer», a confié Valère Germain devant les médias.

Une mission impossible ?

Dans les faits, ce défi semble tout de même insurmontable pour les Monégasques. Alors que la Juve a impressionné sur ce premier match, on voit difficilement l'ASM renverser l'équipe transalpine au Juventus Stadium, une enceinte où la Vieille Dame n'a pas encore perdu cette année. Incapable de trouver la faille mercredi, Monaco serait en mesure de marquer 2 buts (ou plus) à l'extérieur à la défense de la Vieille Dame ? Pour rappel, le champion d'Italie en titre n'a encaissé que 2 buts dans l'ensemble de cette édition 2017 en C1. C'est dire la mission quasiment impossible qui attend Monaco...

