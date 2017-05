Ligue des Champions : pour évincer l'Atletico, le Real Madrid aura besoin d'un Benzema au niveau

Champion d'Europe en titre, le Real Madrid affronte l'Atletico Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mardi (20h45). Pour se débarrasser des Colchoneros, les Merengue auront besoin d'un excellent Karim Benzema, qui traverse une de ses pires périodes au sein de la formation espagnole.

Benzema est attendu au tournant face à l'Atletico.

Real Madrid-Atletico Madrid, un match devenu classique en Ligue des Champions. Pour la quatrième année consécutive, les Merengue et les Colchoneros se retrouvent dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Si la Maison Blanche affiche un bilan de trois confrontations remportées à zéro, dont deux lors des finales 2014 et 2016, les protégés de Diego Simeone sont bien décidés à inverser la tendance et profiter de la méforme d'un élément-clé du dispositif de Zinedine Zidane pour arriver à leurs fins : Karim Benzema (29 ans).

Benzema est méconnaissable

Car si l'attaquant français affiche un bilan plus qu'honorable de 17 buts et 6 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, son influence dans le jeu se fait moins ressentir. Mis sous pression par Alvaro Morata, toujours décisif lors de ses entrées en jeu, le Lyonnais reste sur une prestation médiocre face à Valence (2-1) samedi en Liga.

«Benzema a livré contre Valence une performance bien en dessous de son talent et de sa qualité technique. En première période, Benzema a montré son pire visage, qui irrite Bernabeu car il semble ne rien faire et ne même pas essayer» , fait remarquer AS, qui n'oublie pas de rappeler que Benzema n'a inscrit qu'un petit but lors du mois d'avril, face à Alavés (3-0).

Benzema muet face aux gros mais...

Muet depuis cinq parties, l'attaquant semble pâtir de son repositionnement. Excentré sur la gauche dans le coeur des rencontres pour laisser Cristiano Ronaldo s'infiltrer dans l'axe, l'international tricolore a vu son efficacité chuter ces derniers mois. Pire encore, son influence dans les gros matchs, d'ordinaire très remarquée, en a également pris un coup puisqu'il est resté muet face au FC Barcelone, au Bayern Munich et même contre l'Atletico Madrid lors des différentes confrontations cette saison.

Une aubaine pour les Rojiblancos ? Pas forcément. Malgré sa passe compliquée, Benzema reste un joueur aussi redoutable qu'imprévisible. Car s'il présente son moins bon bilan en championnat depuis sa première saison au Real, avec seulement 9 buts inscrits jusqu'ici, il est paradoxalement plus efficace en C1. Avec déjà 7 réalisations en 13 matchs, Benzema a égalé son meilleur total, atteint à deux reprises en 2011-2012 et 2014-2015. Pour rêver d'une troisième finale en quatre ans, les Merengue auront besoin d'un grand Benzema, jamais aussi fort que lorsqu'il est dos au mur.

Les compositions probables :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid : Oblak - Lucas Hernandez, Savic, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Saul, Carrasco - Griezmann, Gameiro.

Selon vous, Benzema retrouvera-t-il des couleurs face à l'Atletico ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.