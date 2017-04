Transfert : le Real prêt à tout pour Mbappé, plus de 100 M€ proposés à Monaco ?

Révélation européenne de la saison, Kylian Mbappé sera très courtisé cet été. En particulier par le Real Madrid, qui devrait proposer une offre colossale à l'AS Monaco. Le jeune international tricolore, évidemment très apprécié de Zinedine Zidane, est aujourd'hui une cible privilégiée du président madrilène, Florentino Perez.

Mbappé effacera-t-il très rapidement Pogba des tablettes ?

Pour l'AS Monaco, il n'est pas question d'un départ cet été. Le club de la Principauté souhaite conserver Kylian Mbappé (18 ans) au moins une saison supplémentaire. Révélation européenne de la saison avec déjà 23 buts inscrits dont 5 en Ligue des Champions, le tout jeune international tricolore fait pourtant rêver tous les plus grands clubs européens. A commencer par le Real Madrid.

Mbappé, évidemment très apprécié de l'entraîneur des Merengue Zinedine Zidane, a surtout tapé dans l'oeil du président de la formation espagnole, Florentino Perez. Le dirigeant madrilène a toujours aimé les joueurs français et est aujourd'hui sous le charme de la pépite monégasque, bien connue de l'autre côté des Pyrénées, la presse espagnole le présentant régulièrement et ce depuis plusieurs mois déjà comme un futur crack du football mondial.

«Son prix se situe entre 120 et 140 M€»

Et à en croire L'Equipe, Perez, dont le mandat se termine en juillet prochain, pourrait bien faire de l'arrivée de Mbappé cet été au Real sa principale promesse pour inciter les 80.000 socios madrilènes à lui faire de nouveau confiance. Autrement dit, l'AS Monaco devait recevoir durant l'intersaison un gros, très gros chèque du demi-finaliste de la Ligue des Champions pour son joyau. Un montant supérieur à 100 millions d'euros est aujourd'hui évoqué. De quoi effacer Paul Pogba et ses 105 millions des tablettes.

«Il est plus jeune et il est attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 et 140 M€, indique le recruteur d'Everton, Michel Rablat, interrogé par L'Equipe. Je trouve ça démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là en Europe.» «Partir cet été serait la pire des choses qui pourraient lui arriver, affirme de son côté un autre agent, Pascal Boisseau, qui gère notamment les intérêts de Rudi Garcia et Kevin Gameiro. Aujourd'hui, il vole, il n'y a pas un jeune de son niveau. Mais, même s'il est moins bon la saison prochaine, Monaco aura son offre à 100 millions aussi.» Espérons pour la Ligue 1 que l'ASM saura résister.

