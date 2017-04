Barça : Messi, le retour du roi Romain Rigaux - Actu Espagne, Mise en ligne: le 24/04/2017 à 13h34 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Auteur d'un doublé et notamment du but décisif lors de la victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid (3-2) dimanche en championnat, Lionel Messi a illuminé le Clasico. Moins impressionnant lors de ses dernières sorties, l'Argentin a brillé au meilleur moment pour son équipe. Messi fêté par ses coéquipiers du Barça Auteur de 47 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues, Lionel Messi réalise encore une saison exceptionnelle en terme de statistiques. Pourtant, un goût amer a plusieurs fois accompagné les prestations de l'attaquant du FC Barcelone, auquel on peut reprocher notamment son rendement décevant contre la Juventus Turin (0-3, 0-0) et même lors de la remontada face au PSG (0-4, 6-1) en Ligue des Champions. Un Clasico en costaud S'il a été parfois moins rayonnant voire effacé ces dernières semaines, l'Argentin a mis tout le monde d'accord dimanche sur la pelouse du Santiago Bernabeu lors du Clasico remporté face au Real Madrid (3-2). Auteur d'un doublé et du but décisif à la 92e minute, Messi a permis, grâce à une énorme performance, au Barça de revenir à hauteur du Real Madrid - qui possède un match en moins - en tête du classement de la Liga. Pourtant, la Pulga a eu droit à un traitement spécial à Madrid. Secoué par les hommes de Zinedine Zidane, Messi n'a pas été épargné par Casemiro, dont on peut se demander comment il a évité le rouge, avant de recevoir un coup de coude involontaire de Marcelo qui l'a forcé à terminer la première période avec une compresse dans la bouche. Lors du second acte, il sera victime d'un tacle dangereux de Sergio Ramos qui provoquera, cette fois-ci, l'expulsion du capitaine madrilène. Entre-temps, il avait égalisé pour le Barça au terme d'un slalom dont il a le secret. Une célébration mythique pour son 500e but Messi a donc achevé son récital par un but déterminant dans les arrêts de jeu, le 500e de sa carrière avec le Barça, suivi d'une célébration déjà mythique en tendant son maillot aux supporters du Real. Voilà comment l'Argentin est remonté sur son trône alors que son rival Cristiano Ronaldo était sous le feu des projecteurs avec cinq buts contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. «Il faut le féliciter, point barre. C'est un joueur qui est en face, qui a eu les occasions de marquer des buts ce soir. Messi fait des différences pour son équipe» , a déclaré Zidane après la rencontre. En Espagne, la Pulga fait les titres des médias ce lundi. La presse catalane est forcément ravie. «L'extase» , titre Mundo Deportivo pendant que Sport évoque le «Saint Messi» . «Rappelez-vous de mon nom» , lance L'Esportiu avec la photo de sa célébration. Même le média pro-Real Marca en fait sa Une avec pour titre : «Messi a décidé : la Liga n'est pas terminée» . En cas de sacre du Barça en fin de saison, cette soirée restera sans doute l'un des moments les plus importants de la carrière de l'Argentin. Les Unes de la presse espagnole Qu'avez-vous pensé de la prestation de Messi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





