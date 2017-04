Real-Barça : ça chauffe encore entre Piqué et Ramos !

Les deux défenseurs espagnols Sergio Ramos et Gerard Piqué nous ont encore offert une dispute dimanche soir lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-3). Le premier reprochant au second de mettre la pression sur les arbitres après son expulsion.

Ramos expulsé lors du Clasico perdu par le Real face au Barça (2-3)

Les amoureux du ballon rond ont eu droit à un beau spectacle dimanche soir lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-3). Cinq buts, du suspense, une expulsion et... une nouvelle brouille entre Sergio Ramos et Gerard Piqué. Habitués à s'envoyer des piques par médias interposés ou sur les réseaux sociaux, les deux compatriotes ont remis ça sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

S. Ramos - «avec autant de pression et de plaintes dans chaque tweet...»

Expulsé à la 77e minute pour un tacle les deux pieds décollés sur Lionel Messi, Ramos a lancé quelques mots à Piqué lors de sa sortie du terrain, lui faisant également signe qu'il parlait trop. «Je lui ai dit qu'avec autant de pression et de plaintes dans chaque tweet, ils arrivaient à leurs fins. Ils parlent toujours des arbitres et cela finit par payer» , a expliqué le Madrilène après la rencontre dans des propos rapportés par AS.

Forcément, Piqué, qui n'a pas la langue dans sa poche, n'a pas manqué l'occasion d'évoquer l'agacement de son coéquipier en sélection espagnole. «Je suis sûr que quand il rentrera chez lui, il verra qu'il y avait bien rouge. C'était très clair, il arrive les deux pieds décollés, sans toucher le ballon. Il n'y a pas de discussion possible. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils sont habitués à des arbitrages très permissifs et quand ce n'est pas le cas, ils ont des réactions comme celle-ci» , a-t-il lancé.

Ramos rappelle à Piqué le Barça-PSG

Le Catalan fait notamment référence au dernier match du Real Madrid face au Bayern Munich (4-2 ap) en quart de finale retour de la Ligue des Champions avec deux buts de Cristiano Ronaldo validés malgré une position de hors-jeu et une expulsion injuste d'Arturo Vidal. Mais les propos de Piqué ne sont pas restés sans réponse puisque Ramos a répliqué ensuite.

«L'arbitrage permissif c'est celui du match face au PSG. Piqué aime parler des arbitres. (...) Nous n'allons pas parler des arbitres, ce n'est pas notre genre. Ce n'est pas notre sport» , a lancé le capitaine merengue en rappelant donc le fameux arbitrage de Deniz Aytekin qui avait bien aidé la remontada du Barça lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (6-1) au Camp Nou. On se demande encore comment font ces deux-là pour collaborer en sélection espagnole...

