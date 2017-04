Messi assomme le Real Madrid - Débrief et NOTES des joueurs (Real 2-3 Barça)

En infériorité numérique, le Real Madrid a fini par craquer face au FC Barcelone (2-3) ce dimanche, lors de la 33e journée de Liga. Portés par un Lionel Messi d'anthologie, les Blaugrana prennent la tête du classement à égalité de points avec les Merengue, qui comptent un match en moins.

Messi a inscrit un doublé face au Real Madrid.

Le FC Barcelone était prévenu : tout autre résultat qu'une victoire serait quasiment rédhibitoire dans la course au titre. Grâce à Lionel Messi sensationnel, les Blaugrana, en supériorité numérique durant les quinze dernières minutes après l'expulsion de Sergio Ramos, ont arraché un succès précieux face au Real Madrid (3-2) ce dimanche, lors du choc de la 33e journée de Liga.

Buteur sur la dernière action de la rencontre, La Pulga permet au club catalan de prendre provisoirement la tête du championnat avec le même nombre de points que le rival historique, qui compte un match en retard à jouer.

Casemiro dans tous les coups

Bien entrés dans la partie, les Merengue laissaient rapidement le ballon aux Catalans, portés par un Messi très tranchant. Malgré tout, les partenaires de Benzema se procuraient de nombreuses occasions en contre sans toutefois mettre en danger ter Stegen, vigilant sur sa ligne. Débridée, la partie était équilibrée et finissait par se débloquer sur un but plein de réussite de Casemiro, à l'affût après une frappe sur le poteau de Ramos (1-0, 28e).

Messi, acte I

Une joie de courte durée pour le Real. Car Messi, en feu depuis le début du match, égalisait après un slalom magique dans la défense adverse (1-1, 33e). Pour ne rien arranger aux affaires madrilènes, Bale, complètement à côté de la plaque jusqu'ici, cédait sa place sur blessure. Fébriles, les hommes de Zinedine Zidane n'étaient d'ailleurs pas loin de rentrer aux vestiaires avec un but de retard mais La Pulga et Alba manquaient de peu le cadre avant la pause.

Des gardiens en feu, Rakitic aussi

En seconde période, c'était le festival des gardiens. Kroos et Benzema butaient sur un énorme ter Stegen alors que Navas dégoûtait Alcacer puis Piqué. Ronaldo, lui, ratait l'immanquable après un service en or d'Asensio tandis que Suarez butait dans la foulée sur un Navas exceptionnel. Finalement, le Costaricien finissait par craquer sur un boulet de canon inarrêtable de Rakitic (1-2, 73e). Quel but génial du Croate !

Ramos craque, Messi est unique

Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Ramos craquait en découpant Messi sur une action pourtant anodine : carton rouge direct ! Un terrible coup dur pour le Real, proche de couler sur l'action suivant sans un arrêt fabuleux de Navas devant Piqué. Mais Zidane ne serait pas Zizou sans un brin de chance. Inspiré, le Français lançait James qui remettait les pendules à l'heure sur son premier ballon après un super service de Marcelo (2-2, 86e). Le Real sauvé ? Eh bien non ! Sur l'ultime action de la rencontre, Messi éteignait le Santiago Bernabeu sur une frappe meurtrière du pied gauche (2-3, 90e+2). Le Barça reste en vie !

La note du match : 10/10

Un Clasico tout simplement monumental ! Cinq buts, des occasions à foison, des gardiens exceptionnels, un Messi génial, une ambiance de folie, des coups, des contacts rugueux, un carton rouge. Les rencontres entre ces deux équipes sont décidément uniques !

Les buts :

- Sur un corner dégagé par la défense catalane, Marcelo hérite du ballon sur le côté gauche, à l'entrée de la surface. Le Brésilien centre au second poteau pour Ramos, qui, en se jetant, trouve le poteau de ter Stegen. A l'affût, Casemiro n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 28e).

- Au départ de l'action, Messi trouve Busquets qui s'appuie sur Rakitic, positionné à l'entrée de la surface sur le côté droit. Le Croate remet immédiatement à Messi, qui contrôle le ballon et crochète magnifiquement Carvajal avant de tromper Navas d'une frappe placée du pied gauche (1-1, 33e).

- A l'entrée de la surface, Rakitic fixe Kroos et le crochète. Sans réfléchir, le Croate décoche une énorme frappe du pied gauche qui trompe Navas sur sa droite (1-2, 73e).

- Sur le côté gauche, Marcelo n'est pas attaqué par Rakitic et a tout le temps de centrer dans la surface. A la réception, James, qui du pied gauche, marque sur son premier ballon (2-2, 85e).

- Sergi Roberto remonte une soixantaine de mètres et s'arrache pour servir Gomes. Le Portugais lance Alba, qui remet en retrait pour Messi. D'une frappe pure du pied gauche, l'Argentin trompe Navas sur sa droite, au ras du poteau (2-3, 90e+2).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Lionel Messi (10/10)

Oui, Cristiano Ronaldo est plus impressionnant ces derniers mois, mais ce soir, Messi a très largement gagné son duel à distance avec le Portugais. Du début à la fin, l'Argentin a été exceptionnel. Il a fait vivre un calvaire à Casemiro et a rendu fou la défense madrilène qui lui a mis des coups toute la partie. Un premier but magnifique, le second tout aussi beau à l'ultime moment du match, le quintuple Ballon d'Or, à l'origine de l'expulsion de Ramos, a été gigantesque.

REAL MADRID :

Keilor Navas (8) : fébrile en première période, le Costaricien a été impressionnant après la pause devant Alcacer, Piqué et Suarez. Oui, il encaisse trois superbes buts ce soir, mais sans ses arrêts à des moments importants, le Real aurait pu ne pas croire à un résultat favorable jusqu'à la dernière minute.

Daniel Carvajal (4) : trop timide offensivement, le latéral droit a pris un vent monumental sur le égalisateur de Messi. S'il reprend du poil de la bête après la pause, il est complètement absent sur le troisième but catalan. Une déception.

Nacho (5) : match assez paradoxal. Il a bien contenu Suarez, mais son équipe repart avec une défaite. Débordé sans vraiment l'être, il n'a pas été décisif même si on peut difficilement lui en vouloir sur les deux derniers buts.

Sergio Ramos (3) : match raté du capitaine madrilène. Il est certes impliqué sur le but de Casemiro puisqu'il touche le poteau sur cette action, mais il n'a pas montré beaucoup de sérénité défensivement, dégageant souvent le ballon sans chercher la relance juste. Surtout, son craquage à la 75e minute alors que son équipe était en difficulté a complètement plombé la fin de match du Real.

Marcelo (8,5) : le Brésilien a beau être un défenseur latéral, il est très souvent à l'origine des occasions dangereuses de son équipe. Pour preuve, c'est de sa patte gauche qu'arrive l'ouverture du score de Casemiro. Intenable, il a fait vivre un calvaire à Sergi Roberto et trouve même la force d'offrir une passe décisive à James en fin de partie. Exceptionnel, une fois de plus.

Luka Modric (5) : impliqué défensivement, le milieu de terrain n'a pas franchement brillé sur le plan offensif. Un déchet inhabituel pour lui.

Casemiro (5,5) : le Brésilien a tout connu ce soir. Souvent baladé par Messi, le joueur passé par Porto a été rapidement averti avant d'ouvrir la marque de manière opportuniste. Il a été sur le fil du rasoir tout au long de la partie, et aurait même pu être expulsé avant la pause. Un exploit qu'il soit resté sur le terrain sans prendre de rouge ! Remplacé à la 70e minute par Mateo Kovacic (non noté).

Toni Kroos (4,5) : une partie assez décevante du milieu de terrain allemand. Trop bas sur le terrain, il n'a jamais réussi à créer le décalage. Il se procure une belle occasion après la pause mais il a été globalement trop en retrait.

Gareth Bale (3) : absent en milieu de semaine face au Bayern Munich, le Gallois tenait bel et bien son rang en début de partie. Finalement, lui faire confiance a été un très mauvais choix de la part de son entraîneur puisqu'en plus d'avoir tout raté, l'ancien Spur a rechuté, se plaignant à nouveau de son mollet. Un cauchemar. Remplacé à la 39e minute par Marco Asensio (6,5), qui a réalisé une superbe entrée en jeu avec de nombreux déboulés intéressants dans son couloir. Le meilleur joueur offensif du Real.

Karim Benzema (3) : le Français a complètement raté son match. Oui, il a été intéressant sur ses remises, notamment sur une action que Ronaldo a manqué seul devant le but. Mais il a été trop peu présent dans la surface pour espérer faire mal à la défense adverse. C'est dommage. Remplacé à la 82e minute par James Rodriguez (non noté), qui marque sur son premier ballon.

Cristiano Ronaldo (5) : en très grande forme lors des 15 premières minutes, le Portugais a baissé le pied pour disparaître progressivement jusqu'à la pause. Il a énormément donné et manque même de lucidité au moment de conclure sur un service en or d'Asensio. A noter qu'il aurait dû obtenir un penalty à la 2e minute sur une faute d'Umtiti. Mais le match ne s'est pas joué sur cette action, loin de là...

FC BARCELONE :

Marc-André Ter Stegen (9) : une rencontre stratosphérique ! Le gardien allemand a probablement réalisé le meilleur match de sa carrière. Il prend deux buts, mais ses prouesses devant Ronaldo, Benzema ou encore Kroos ont permis aux Blaugrana d'espérer la victoire jusqu'au bout. Phénoménal !

Sergi Roberto (4) : comme face à la Juventus, le latéral droit a livré une prestation indigente. Baladé par Marcelo, il a néanmoins l'audace et le culot de tenter une percée sensationnelle à la dernière minute qui débouche sur le but victorieux de Messi. Un miracle au regard de ses 90 minutes.

Samuel Umtiti (6) : pour son premier Clasico à Madrid, le Français a immédiatement été mis dans le bain en réalisant une intervention très litigieuse sur Ronaldo dans la surface dès la 2e minute. Par la suite, il réalise quelques interventions intéressantes et n'a pas tremblé devant Benzema.

Gerard Piqué (6) : une copie correcte pour le défenseur catalan, qui a réussi à tenir tête à Benzema. Il se procure une énorme occasion à 2-1, pouvant tuer le match bien plus tôt.

Jordi Alba (7) : bien meilleur que Sergi Roberto, l'international espagnol s'est contenté de sécuriser son couloir. Et sur sa seule montée intéressante, il offre le but de la victoire à Messi. Du bon Alba.

Ivan Rakitic (8) : enfin un bon match pour le Croate ! En difficulté cette saison, l'ancien Sévillan a affiché un visage bien plus reluisant ce soir, à l'image de sa passe décisive pleine de malice pour le but égalisateur de Messi. En confiance, il permet aux siens de prendre l'avantage sur une frappe terrible qui n'a laissé aucune chance à un Navas intouchable à ce moment de la partie.

Sergio Busquets (6) : la sentinelle catalane a fait son match, avec notamment sa passe d'une rare justesse pour Rakitic sur le premier but catalan.

Andrés Iniesta (4,5) : le moins bon des milieux catalans. Trop imprécis, il a perdu de nombreux ballons dangereux en première période. Il a semblé trop court physiquement, dépassé par l'engagement physique global dans cette partie.

Lionel Messi (10) : lire commentaire ci-dessus.

Luis Suárez (3) : l'Uruguayen n'est pas au mieux, et cela se voit. Il s'est procuré une seule occasion dans la partie. Pour le reste, une prestation très décevante de sa part.

Paco Alcácer (3,5) : Neymar suspendu, l'ex-joueur de Valence avait une opportunité en or de briller. Il a réussi à se procurer une seule et énorme occasion sur laquelle il écrase beaucoup trop son tir. Une déception, une fois de plus. Remplacé à la 70e minute par André Gomes (non noté), impliqué sur le dernier but.

REAL MADRID 2-3 FC BARCELONE (mi-tps: 1-1) - ESPAGNE - Primera Division / 33e journée

Stade : Estadio Santiago Bernabéu - 81.044 spectateurs - Arbitre : Alejandro Hernández



Buts : Casimiro (28e) J. Rodríguez (85e) pour REAL MADRID - L. Messi (33e) I. Rakitic (73e) L. Messi (90+2e) pour FC BARCELONE

Avertissements : Casimiro (12e) , M. Kovacic (81e) , pour REAL MADRID - S. Umtiti (39e) , L. Messi (90+3e) , pour FC BARCELONE - Expulsions : Sergio Ramos (77e) , pour REAL MADRID



REAL MADRID : K. Navas - Daniel Carvajal , Nacho , Sergio Ramos , Marcelo - L. Modric , Casimiro (M. Kovacic, 70e) , T. Kroos - G. Bale (Marco Asensio, 39e) , K. Benzema (J. Rodríguez, 82e) , Cristiano Ronaldo



FC BARCELONE : M. ter Stegen - Sergi Roberto , Piqué , S. Umtiti , Jordi Alba - I. Rakitic , Busquets , Iniesta - L. Messi - L. Suárez , Paco Alcácer (André Gomes, 70e)



