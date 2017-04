Manchester United : la belle réponse de Martial... rapporte 10 millions d'euros à Monaco !

Particulièrement critiqué par l'entraîneur de Manchester United José Mourinho ces dernières semaines, l'attaquant Anthony Martial a porté son équipe à la victoire face à Burnley (2-0) ce dimanche en Premier League. Une belle performance, qui va rapporter 10 millions d'euros à Monaco.

Anthony Martial a brillé contre Burnley.

«Est-ce que je pense qu'Anthony Martial a du potentiel ? Oui. Est-ce que je pense qu'il peut bien jouer sous mes ordres ? Oui, je le pense. Mais il doit me montrer les choses que j'aime. Ça fait maintenant dix mois que nous sommes ensemble, je connais mieux les joueurs, et ils doivent aussi mieux me connaître. Je sais ce qu'ils aiment mais ils doivent aussi savoir ce que j'aime. Je vais dans une direction et les joueurs doivent aller dans la même.»

Mercredi, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho a encore piqué Anthony Martial, en difficulté cette année sous les ordres du Portugais. En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant tricolore a parfaitement répondu présent ce dimanche en Premier League !

Martial étincelant contre Burnley !

En effet, l'ancien joueur de l'AS Monaco a littéralement porté son équipe vers la victoire face à Burnley (2-0) en ouvrant le score d'une frappe bien placée après un service d'Ander Herrera. En forme, l'international français a été ensuite passeur décisif sur le second but marqué par son capitaine Wayne Rooney.

Une performance XXL soulignée par le technicien portugais après la rencontre. «Tout le monde connait les qualités de ce garçon, donc je suis vraiment content de voir ce qu'il a réalisé pour nous ce dimanche», a apprécié Mourinho pour les médias britanniques. En cette fin de saison, avec la blessure d'Ibrahimovic, Martial aura clairement un coup à jouer.

Un but qui rapporte 10 M€ à Monaco

Si le jeune talent de 21 ans peut donc avoir le sourire ce dimanche, c'est aussi le cas de l'AS Monaco ! Avec ce but, le joueur des Red Devils vient de marquer sa 25e réalisation toutes compétitions confondues sous les couleurs du club anglais. Du coup, grâce à une clause négociée lors du transfert du Tricolore à MU en 2015, l'ASM va empocher un joli chèque de 10 millions d'euros. Finalement, tout le monde est content après cette prestation de Martial !

Que pensez-vous du match réalisé par Anthony Martial avec Manchester United ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...