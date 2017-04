Au bout de la nuit, Lyon arrache son ticket pour le dernier carré ! - Débrief et NOTES des joueurs (Besiktas 2-1 (6-7 tab) OL)

A l'issue d'un match interminable, l'Olympique Lyonnais a éliminé Besiktas (1-2, 7-6 tab) ce jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Vainqueurs à l'aller (2-1), les Gones sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition !

Les Lyonnais ont arraché la qualification au bout de la nuit stambouliote.

Pour la première fois depuis 2004, la France aura deux représentants en demi-finales des Coupes d'Europe. Après Monaco, qui a brillamment sorti le Borussia Dortmund (3-2, 3-1) en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais s'est invité dans le dernier carré de la Ligue Europa au bout de la nuit sur la pelouse de Besiktas.

Vainqueurs à l'aller (2-1), les Lyonnais ont été poussés jusqu'aux tirs au but par la formation stambouliote avant de remporter la séance (7-6, 1-2 après 120 minutes). Lyon peut remercier Anthony Lopes, qui a sorti les deux dernières tentatives turques.

Lopes déjà bouillant

Mis sous pression d'entrée sur deux tentatives de Tosun repoussées par Lopes, les Lyonnais affichaient un visage conquérant. Supérieurs techniquement et dans l'engagement physique, les partenaires de Tolisso, proche d'ouvrir la marque au quart d'heure de jeu, ne paniquaient pas et empêchaient Besiktas de progresser sur le terrain. Si les sifflets étaient de plus en plus assourdissants au fil des minutes, les locaux se montraient incapables de déstabiliser une défense lyonnaise parfaitement en place.

Lacazette répond à Talisca

Sauf qu'à ce stade, tous les détails comptent. Sur un corner rapidement joué, Talisca parvenait à libérer le bouillant Vodafone Arena d'une frappe en pivot (1-0, 28e). Mais les Gones étaient dans un bon soir. Pas paniqués, les visiteurs revenaient dans la partie grâce à Lacazette, qui trompait en finesse Fabri après une inspiration géniale de Gonalons (1-1, 35e). Déchaîné, le buteur n'était pas loin d'éteindre définitivement l'enceinte turque mais sa nouvelle tentative fracassait le poteau juste avant la pause !

Talisca s'offre le doublé, Lyon gâche !

Au retour des vestiaires, Talisca donnait des frissons à Lopes, qui réalisait une superbe parade devant Tosun. Dominés, les Lyonnais finissaient par craquer sur un coup de tête rageur de Talisca (2-1, 58e). En face, Lacazette avait l'occasion d'égaliser quelques minutes plus tard mais Fabricio repoussait la tentative du Français. Alors que Lopes était sauvé par son poteau dans les dernières minutes sur un tir fuyant de Quaresma, Diakhaby obligeait le portier turc à une superbe parade tandis que Lacazette touchait la barre sur la dernière action du temps réglementaire !

Merci Lopes !

Lors de la prolongation, les Rhodaniens dominaient sans partage mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Tousart et Diakhaby rataient le coche alors que Lopes repoussait une tête signée Hutchinson. Fabricio, lui, était héroïque et empêchait Tolisso de marquer grâce à un arrêt somptueux. Incapables de se départager, les deux formations allaient aux tirs au but et c'était l'OL qui prenait finalement dessus puisque Lopes repoussait les tentatives de Tosic et Mitrovic. Lyon est dans le dernier carré !

La note du match : 8,5/10

Une rencontre absolument magnifique à suivre. Dans une ambiance extraordinaire, les deux équipes ont joué le coup à fond de la première à la dernière minute. Intensité, occasions, duels, gestes techniques, on s'est régalé devant ce vrai match de Coupe d'Europe. Et cette fois-ci, les supporters turcs ont montré un très beau visage, loin de ce qui a été proposé à Lyon la semaine passée.

Les buts :

- Sur un corner rapidement joué, Özyakup sert en retrait Talisca. Positionné à l'entrée de la surface, le Brésilien, dos au but, réalise le geste parfait en pivot et trompe Lopes d'une frappe vicieuse à ras de terre. Gêné par une forêt de jambes, le portier lyonnais est battu sur sa droite (1-0, 28e).

- Les Lyonnais rôdent autour de la surface de Besiktas et tentent d'étirer la défense adverse. Dans l'axe, Gonalons s'avance et réussit un petit piqué génial qui lobe Gönül. A la réception de cette offrande, Lacazette ne tremble pas et réalise le geste parfait devant Fabri, qu'il lobe également du pied droit (1-1, 35e).

- Sur le côté gauche, Adriano a tout le temps d'ajuster son centre et trouve Talisca dans la surface. Le Brésilien saute plus haut que les défenseurs lyonnais et trompe Lopes d'un coup de casque rageur (2-1, 58e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Anthony Lopes (9/10)

Si l'OL est qualifié pour les demi-finales, il peut dire merci à son gardien. Déjà énorme face à l'AS Rome, le Portugais a confirmé ce soir. Certes, il prend deux buts, mais ses nombreux arrêts devant Talisca, Tosun, Hutchinson et Quaresma ont permis aux Gones de rester en vie. Surtout, le portier rhodanien a sorti les deux tirs au but de Tosic et Spajic, permettant à Lyon de retrouver le dernier carré d'une Coupe d'Europe, sept années plus tard !

BESIKTAS :

Fabricio (8) : après sa boulette monumentale à l'aller, le gardien devait se reprendre. Battu sur le but de Lacazette, il est heureux de voir le deuxième tir du Français heurter le poteau avant de remporter un duel crucial devant l'attaquant à l'heure de jeu. Il réalise une seconde période de haute volée et se montre décisif à plusieurs reprises durant la prolongation, notamment devant Tolisso. Il fallait un gagnant, et ce soir, c'était Lopes !

Gökhan Gönül (4,5) : souvent dépassé par Valbuena et Lacazette, l'international turc n'a rien pu faire sur le but de l'attaquant, lobé par la passe géniale de Gonalons. Il a offert peu de solutions à Quaresma, souvent contraint de faire la différence tout seul.

Matej Mitrovic (5,5) : solide dans les duels, il a néanmoins souffert face à la vitesse de Lacazette. Malheureusement pour lui, il manque sa tentative lors de la séance des tirs au but.

Dusko Tosic (5,5) : constat similaire pour son partenaire de la défense centrale, bon dans l'anticipation mais souvent dépassé dans les courses. Et lui aussi a buté sur Lopes dans la séance des tirs au but...

Adriano Correia (6) : s'il a eu du mal face à un Cornet très remuant, le Brésilien a su se montrer décisif en offrant le doublé à Talisca. Il est monté en puissance au fil de la partie. Remplacé à la 76e minute par Andreas Beck (non noté).

Atiba Hutchinson (7) : au rendez-vous ! Le Canadien a été solide dans l'entrejeu, gênant les premières relances lyonnaises. Solide dans les duels, il a posé des problèmes à Gonalons et Tousart. Il n'est pas loin de mettre le troisième but en fin de rencontre mais Lopes était sur sa route.

Oguzhan Özyakup (7) : le capitaine stambouliote a fait son match. Passeur décisif sur le premier but de Talisca, il a été précieux à la récupération. Remplacé à la 94e minute par Necip Uysal (non noté).

Ricardo Quaresma (7) : son absence à l'aller a été handicapante pour son équipe, car ce soir, le Portugais a été dans tous les bons coups. Il a posé de gros problèmes à Morel et touche le poteau sur un centre fuyant en fin de rencontre. Au niveau. Remplacé à la 115e minute par Tolgay Arslan (non noté).

Talisca (8,5) : super match du Brésilien ! Double buteur, il a fait beaucoup de mal à la défense lyonnaise. Il n'est pas loin d'être le héros de la rencontre mais il a manqué de précision sur son ultime frappe en fin de rencontre. En voilà un qui a dû prendre beaucoup de valeur ce soir !

Ryan Babel (4) : buteur à Lyon, le Néerlandais a été assez transparent ce soir. Aucune occasion à se mettre sous la dent, pas du tout percutant, l'ex-attaquant de Liverpool a livré une mauvaise copie.

Cenk Tosun (4,5) : isolé à l'aller, le buteur turc est parfaitement entré dans la partie avec deux belles occasions dans les cinq premières minutes. Sauf qu'il a peu à peu disparu par la suite, ne sachant pas se défaire du marquage serré de Nkoulou et Diakhaby.

LYON :

Anthony Lopes (9) : lire commentaire ci-dessus.

Christophe Jallet (6) : Rafael suspendu, l'international tricolore a tenu son rang. Solide défensivement, l'ancien Parisien a fait son match même s'il a parfois été moyen dans ses relances. A noter son sauvetage précieux au retour des vestiaires suite à une intervention ratée de Lopes devant Talisca. Même s'il rate son tir au but, il réalise globalement une partie correcte en éteignant un Babel sans inspiration.

Nicolas N'Koulou (6) : surprise du onze de depart concocté par Bruno Genesio, le Camerounais n'a pas été mauvais, loin de là. Il a tenu en respect Tosun toute la rencontre. On peut lui reprocher son manque d'agressivité sur le second but de Talisca, étrangement seul dans la surface.

Mouctar Diakhaby (7) : en voilà un qui ne connait pas la pression ! Intéressant défensivement, avec une grosse intervention à la 33e minute devant Tosun notamment, le défenseur central a une nouvelle fois répondu présent ce soir. Véritable poison sur les corners, il aurait pu offrir la qualification à son équipe à de nombreuses reprises dans le temps réglementaire sans les arrêts de Fabricio. Un bon match, encore une fois.

Jérémy Morel (5) : excellent à l'aller, le latéral gauche a été moins impérial ce soir. Il a souffert face à Quaresma et manque son intervention dans la surface sur le second but de Talisca. Assez décevant. Remplacé à la 120e minute par Maciej Rybus (non noté).

Maxime Gonalons (7) : absent à l'aller, le capitaine a fait énormément de bien à ses partenaires. Il n'a jamais paniqué et s'est même permis d'offrir une passe décisive délicieuse à Lacazette. Bon à la récupération, il a lui aussi tenu son rang.

Lucas Tousart (6,5) : le jeune Gone a réalisé 120 minutes pleines. Malgré la pression des milieux adverses, il a toujours gardé le cap, se permettant de nombreuses montées intéressantes.

Corentin Tolisso (7,5) : encore un gros match livré par le milieu de terrain lyonnais, omniprésent dans l'entrejeu. Il s'est procuré une énorme occasion au quart d'heure de jeu et a été un poison constant pour le bloc défensif turc. Certes, il a manqué de précision dans le dernier geste, mais sa présence physique et sa capacité a multiplié les courses ont été très précieuses pour son équipe.

Mathieu Valbuena (6,5) : comme très souvent sur la scène européenne, l'ancien Marseillais a répondu présent. Toujours entreprenant, il a bien aiguillé le jeu et a posé de gros soucis à Gönül, souvent à la ramasse. On peut lui reprocher un brin d'individualisme durant la prolongation néanmoins.

Maxwell Cornet (6) : décevant à l'aller, l'Ivoirien a rendu une copie correcte. Disponible, il a fait mal à Adriano et a réalisé un gros travail défensif tout au long de la rencontre. Remplacé à la 76e minute par Nabil Fekir (non noté).

Alexandre Lacazette (7,5) : la star lyonnaise a réalisé un super match. Disponible, volontaire, le buteur a énormément décroché et est parvenu à égaliser de fort belle manière en lobant Fabricio. Manque de chance pour lui néanmoins puisqu'il a touché les montants à deux reprises, une première fois avant la pause, une seconde fois à la fin du temps réglementaire. Remplacé à la 91e minute par Rachid Ghezzal (non noté).

BESIKTAS 2-1 LYON (mi-tps: 1-1) - LIGUE EUROPA - 1/4 de finale / 1/4e journée

Stade : Vodafone Arena - Arbitre : M. Mai



Buts : Talisca (27e) Talisca (58e) pour BESIKTAS - A. Lacazette (34e) pour LYON

Avertissements : Adriano Correia (29e) , D. Tosic (78e) , G. Gönül (118e) , pour BESIKTAS - M. Gonalons (32e) , pour LYON



BESIKTAS : Fabricio - G. Gönül , M. Mitrovic , D. Tosic , Adriano Correia (A. Beck, 77e) - O. Özyakup (N. Uysal, 94e) , A. Hutchinson - Ricardo Quaresma (T. Arslan, 117e) , Talisca , R. Babel - C. Tosun



LYON : Anthony Lopes - C. Jallet , N. N'Koulou , M. Diakhaby , J. Morel (M. Rybus, 120+2e) - L. Tousart , M. Gonalons - M. Cornet (N. Fekir, 77e) , C. Tolisso , M. Valbuena - A. Lacazette (R. Ghezzal, 90e)



Double buteur, Talisca a fait très mal aux Lyonnais

Lacazette a lui égalisé de fort belle manière, en lobant Fabricio après une passe géniale de Gonalons

Les Lyonnais ont congratulé Lacazette après son but

Lopes a dégoûté Tosun

La joie des Gones après le tir au but transformé par Gonalons