Ligue des Champions : les Monégasques veulent défier le Real Madrid !

Qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l'AS Monaco affrontera forcément un cador européen. Pas de quoi effrayer les Monégasques qui, au lieu d'espérer le tirage le plus clément possible, souhaitent carrément défier le Real Madrid, tenant du titre et favori parmi les quatre dernières équipes en lice.

Benjamin Mendy rêve de défier le Real Madrid en demies.

L'AS Monaco peut commencer à rêver ! Tombeur de Manchester City puis du Borussia Dortmund en phase éliminatoire, le club de la Principauté a prouvé qu'il méritait sa place en demi-finale de la Ligue des Champions.

Mais avant de penser à une éventuelle finale, le leader de Ligue 1 doit attendre le tirage au sort vendredi (12h) pour connaître le nom de son futur adversaire. Et contre toute attente, les Monégasques ne prient pas pour éviter le Real Madrid. Au contraire.

Mendy pour le prestige

Alors que la Juventus Turin et l'Atletico Madrid semblent un peu moins redoutables, les coéquipiers de Benjamin Mendy (22 ans) préfèrent se mesurer au tenant du titre. «Le Real. Pas seulement pour le stade, parce que les trois (autres demi-finalistes, ndlr) ont de beaux stades. Les trois équipes sont très bonnes. Mais le Real, c'est celle qui a gagné l'année dernière. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la compétition» , s'est projeté le latéral gauche, interrogé par beIN Sports.

Touré pour l'aspect tactique

De son côté, Almamy Touré (20 ans) partage le même avis que l'ancien Marseillais, mais pas pour la même raison. Conscient des qualités de l'ASM, le latéral droit souhaite affronter une équipe très offensive et donc prenable en contre. «A ce niveau de la compétition, on est obligés de tomber sur un gros, a confié le Malien sur RMC. Moi, je préfère le Real car c'est une équipe qui attaque beaucoup, ce qui pourrait nous convenir vu notre jeu.»

A croire que les Cristiano Ronaldo, Marcelo et Luka Modric n'intimident pas les jeunes Monégasques, déterminés à réaliser un exploit de plus sur la scène européenne. Après tout, Monaco avait bien sorti les Galactiques d'un certain Zinédine Zidane en quarts en 2004.

