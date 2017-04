Transfert : l'OM, Nice, la Premier League, la Chine... Modeste affole tout le monde !

Auteur d'une saison exceptionnelle avec Cologne, Anthony Modeste s'est fait un nom en Europe. Fortement convoité, le buteur français pourrait retrouver la Ligue 1, où l'Olympique de Marseille et Nice souhaitent le recruter. Mais l'ancien Bordelais a également des touches en Premier League et en Chine.

Modeste se régale avec Cologne.

A Cologne, on a trouvé le digne successeur de Lukas Podolski. Et il est Français ! Après ses 15 buts marqués en Bundesliga lors du dernier exercice, Anthony Modeste (29 ans) explose cette saison avec 25 réalisations inscrites en 32 rencontres toutes compétitions confondues.

Troisième meilleure gâchette du championnat avec 23 buts derrière Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang (26 buts), l'attaquant s'est fait une réputation outre-Rhin. De quoi donner des idées à des formations françaises, intéressées par ses services.

L'OM et Nice très attentifs

En effet, l'Olympique de Marseille et Nice sont d'ores et déjà sur les rangs pour rapatrier Modeste ! Selon les informations de Bild, le directeur sportif olympien, Andoni Zubizarreta, travaille en coulisses pour convaincre l'ancien Bordelais, qui s'est récemment dit ouvert à un challenge sur la Canebière, de franchir la frontière. A la recherche d'un tueur devant le but, les dirigeants phocéens pourraient miser sur le deuxième Français le plus prolifique cette saison derrière Alexandre Lacazette (30 buts).

Mais Marseille va devoir faire avec la concurrence des Aiglons. Ainsi, l'actuel 3e de Ligue 1 espère bien retrouver le natif de Cannes, formé au Gym, où il a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Un avantage certains pour le club dirigé par Lucien Favre, assuré de disputer au moins le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions et désireux de trouver un éventuel successeur à Mario Balotelli, plus proche de la sortie que d'une prolongation de son aventure dans le sud de la France.

Les dangers anglais et chinois

Néanmoins, Modeste ne plait pas qu'en France. Car en Angleterre, ses prestations attirent l'attention des clubs de Premier League, certes moins prestigieux mais assez consistants financièrement pour lutter avec Marseille et Nice. Parmi ceux-ci, Burnley, Stoke City, West Bromwich Albion et West Ham. La Chine aussi pourrait être une sérieuse option pour le Caennois, qui a récemment fait l'objet d'une offre de 50 millions d'euros du Tianjin Quanjian, refusée par son club. Nul doute que les prix pourraient rapidement flamber pour le buteur, enfin arrivé à maturité.

