Ligue des Champions : la presse française savoure la qualification de Monaco et se prend à rêver plus grand ! Romain Rigaux - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 20/04/2017 à 09h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'AS Monaco est en demi-finales de la Ligue des Champions et la presse française se régale ce jeudi matin. Les médias de l'Hexagone savourent la réussite de l'ASM et le talent de Kylian Mbappé. La belle joie des Monégasques «Tout est permis» (L'Equipe), «Et maintenant, Monaco s'invite dans la cour des grands» (Eurosport), «énorme, Monaco déboule en demi-finales» (RMC), «Monaco file dans le carré VIP» (So Foot), «En demie avec Panache» (Le Parisien), «Monaco parmi les grands d'Europe» (Nice-Matin), ' «Monaco s'invite dans le dernier carré» (La Dépêche du Midi), «Brillant, Monaco se qualifie pour les demi-finales de la C1 !» (Maxifoot)... On l'aura compris, la presse française a le sourire ce jeudi matin au lendemain de la qualification de l'AS Monaco pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire 3-1 contre Dortmund en quarts de finale retour (victoire 3-2 à l'aller). «Incroyable» , «magnifique» , «plus grands»... «Cette équipe est incroyable» , lance L'Equipe. Le quotidien sportif rappelle que l'ASM est la première équipe française à se qualifier pour la quatrième fois en demi-finales de la Ligue des Champions depuis sa création en 1955. «Magnifique, vraiment, comme sa saison et ses joueurs» , écrit le journal. «Ils étaient simplement plus forts. Plus grands» , lance Le Parisien. «Des buts, du panache, un jeu résolument offensif et un mental à toute épreuve : cette équipe de Monaco semble capable de renverser des montagnes et régale les supporters monégasques comme les autres» , s'enflamme RMC. «Monaco tient les rênes de ses rêves et verra donc le dernier carré de la Ligue des Champions pour la quatrième fois de son histoire. Bandant» , se lâche So Foot. Le rêve d'un sacre Cette équipe de Monaco donne du plaisir aux supporters français et on s'interroge désormais sur la suite pour l'ASM qui affrontera la Juventus Turin, le Real Madrid ou l'Atletico Madrid en demi-finales. «Une certitude : leur digue devra être solide. Car la vague monégasque est lancée et, pour l'instant, personne ne peut y résister» , prévient Eurosport. «Et s'il reste deux matchs de très haut niveau avant la finale du 3 juin, il n'a pas forcément moins de chances d'aller au bout que les trois autres équipes - toutes latines - encore en course» , assure Le Parisien. «Et si le club monégasque aura sa chance, il faut convenir qu'il va découvrir un monde encore plus rand, qui ne lui laissera de choix qu'entre un tirage très difficile et un tirage très difficile, face à la présence de deux équipes qui défendent trop bien, la Juve et l'Atlético, et de la seule qui attaque mieux que lui, le Real. Mais le ciel reste la seule limite des équipes qui marchent sur l'eau» , écrit Vincent Duluc dans L'Equipe. Tous fous de Mbappé La presse française se prend à rêver d'un sacre final dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et cet espoir est notamment incarné par la jeune pépite Kylian Mbappé, encore buteur mercredi soir. «Personnage central de la parfaite entame monégasque, le champion d'Europe des moins de 19 ans s'amuse chez les grands avec une facilité qui ne lui dessine pour l'instant aucune limite» , peut-on lire dans L'Equipe. Auteur de son cinquième but en Ligue des Champions, l'international français marche sur les traces des grands attaquants français. «A titre de comparaison, le meilleur buteur français en matchs à élimination directe de Ligue des Champions est Karim Benzema, avec 13 buts. Kylian Mbappé a déjà fait plus d'un tiers du chemin» , souligne RMC. A Monaco et Mbappé de continuer à écrire leur histoire et, pourquoi pas, imiter leurs aînés de 2004 qui avaient atteint la finale. Pour vous, jusqu'où peut aller Monaco dans cette Ligue des Champions ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS