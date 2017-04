Brillant, Monaco se qualifie pour les demi-finales de la C1 ! - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 3-1 Dortmund)

Au terme d'une superbe rencontre, l'AS Monaco s'est imposée face à Dortmund (3-1) en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Déjà vainqueur à l'aller (3-2), le club de la Principauté valide ainsi son billet pour le dernier carré de la compétition !

La joie des Monégasques après l'ouverture du score.

Quel pied ! Un club français sera présent dans le dernier carré de la Ligue des Champions ! Vainqueur à l'aller (3-2), Monaco a dominé le Borussia Dortmund (2-1) ce mercredi lors du quart de finale retour de la C1. A noter que l'ASM devient la première formation tricolore à atteindre 4 fois dans son histoire ce stade de la compétition.

Auteurs d'un début de match canon, les Monégasques ont rapidement fait la différence grâce à Kylian Mbappé et Radamel Falcao avant de connaître une seconde période plus difficile. Solidaires, les hommes de Leonardo Jardim ont résisté avant de tuer la partie par Valère Germain et verront les demi-finales de la compétition !

Mbappé frappe encore, Falcao enfonce le clou !

Dans un début de match rythmé, Monaco profitait d'un ballon mal repoussé par Burki sur une frappe de Mendy pour ouvrir le score à la suite d'un tir placé de Mbappé (1-0, 3e) ! Le scénario parfait ! Loin de se laisser abattre, le BvB repartait vers l'avant et Reus inquiétait Subasic sur un tir puissant. Après une tête trop écrasée de Silva, les Allemands étaient tout proche d'égaliser avec un coup-franc de Sahin sur le poteau !

Tranchant sur les contres, le club de la Principauté doublait la mise sur une tête de Falcao après un centre de Lemar (2-0, 16e). Quel réalisme ! Sonné par le break réalisé par l'ASM, Dortmund déjouait et ne parvenait pas vraiment à être dangereux malgré l'entrée de Dembélé et un sauvetage de Touré devant Guerreiro.

Dembélé sonne la révolte... Germain termine le boulot !

Au retour des vestiaires, Dortmund revenait avec d'excellentes intentions et Dembélé réalisait un petit festival avant de servir en retrait Reus, qui réduisant l'écart d'une belle frappe (2-1, 47e). Dominateurs, les Allemands asphyxiaient les Monégasques, qui affichaient tout de même une grosse solidité défensive. A l'heure de jeu, Falcao était à deux doigts de tuer le match mais son lob passait juste au-dessus du but de Bürki !

Sous les yeux des anciens héros de l'ASM de l'épopée en C1 de 2004, l'ASM opérait sur des contres et Bürki devait s'employer sur deux tirs de Mbappé puis Lemar. Aidé par les espaces laissés par le BvB, Lemar profitait d'une erreur de Piszczek pour servir Germain, qui crucifiait le gardien d'un tir entre les jambes (3-1, 81e). Un but 23 secondes après son entrée en jeu ! Brillant, Monaco rejoint le Real Madrid, l'Atletico Madrid et la Juventus Turin en demi-finales !

La note du match : 8/10

Une belle partie de Ligue des Champions ! Avec les deux buts rapidement inscrits par l'AS Monaco, le rythme de la rencontre a été immédiatement élevé avec notamment des occasions pour les deux équipes. Avec un scenario plaisant, ce quart de finale retour a été un superbe spectacle.

Les buts :

- Sur son côté gauche, Mendy perfore la défense de Dortmund pour décocher une frappe puissante à l'entrée de la surface. Mal repoussé par Bürki, le ballon revient sur Mbappé qui ajuste parfaitement le gardien adverse à bout portant (1-0, 3e). Le scénario idéal !

- Après une magnifique action collective, Mbappé remet en retrait sur le côté gauche à Lemar. L'ailier réalise un centre parfait pour Falcao, qui devance son adversaire pour tromper Bürki d'une tête croisée (2-0, 16e).

- Lancé dans son couloir, Dembélé se joue de Mendy pour servir Reus en retrait. Avec un tir immédiat, l'international allemand propulse le ballon au fond des filets (2-1, 47e).

- A la suite d'une énorme erreur de relance de Piszczek, Lemar accélère sur son côté. Lucide, l'ailier sert parfaitement dans l'axe Germain, qui prend le meilleur sur Bürki avec une frappe entre ses jambes (3-1, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Kylian Mbappé (8/10)

Mais jusqu'où va-t-il aller ? Déjà auteur d'un doublé à l'aller, le jeune talent de l'AS Monaco a lancé son équipe ce mercredi avec un but plein de sang-froid après 4 minutes ! Ensuite, il a été disponible et actif en étant notamment impliqué sur le 2e but avec une remise pour Lemar. Dans le jeu courant, il a énormément proposé à ses partenaires par ses appels.

MONACO :

Danijel Subasic (6,5) : bien aidé par son poteau sur le coup-franc très bien tiré de Sahin, le gardien de l'AS Monaco a répondu présent sur le reste de ses interventions. Malgré une petite alerte avec un dribble très évitable devant Aubameyang, il a été propre à l'image de son arrêt sur une frappe puissante de Reus. Sur le but de l'Allemand, il ne peut rien faire.

Almamy Touré (7) : titularisé en l'absence de Sidibé, blessé, le latéral droit a rendu une copie satisfaisante. Solide défensivement sur les offensives de Dortmund avec un sauvetage devant Guerreiro, il a été intéressant offensivement avec des montées tranchantes et de bons centres.

Kamil Glik (5,5) : dans son duel avec Aubameyang, le Polonais a été un peu plus en difficulté par rapport au match aller. Souvent pris par la vitesse du Gabonais, il a effectué plusieurs fautes inutiles et a mis son équipe en danger, avec notamment sur le coup-franc de Sahin. Par la suite, il a été également coupable sur le but de Reus en étant trop laxiste.

Jemerson (6,5) : malgré une petite gêne physique en première période, le Brésilien a été bon. Grâce à son sens de l'anticipation, le défenseur central de l'AS Monaco a coupé plusieurs situations dangereuses pour Dortmund. Son ouverture sur l'énorme occasion de Falcao à l'heure de jeu a été superbe.

Benjamin Mendy (7,5) : belle performance pour le latéral gauche ! Absent au match aller, l'international français a crevé l'écran sur cette manche retour. Dès le début de la partie, il a été impliqué sur l'ouverture du score en voyant son tir repoussé par Bürki sur Mbappé. Ensuite, il a également participé à la création du 2e but. Malheureusement, il a été un peu plus en difficulté défensivement en seconde période avec notamment une mauvaise défense sur Dembélé sur le but de Reus.

Bernardo Silva (5,5) : l'élément offensif de l'AS Monaco le moins inspiré sur cette partie... Toujours à son avantage techniquement, le Portugais a cependant manqué de lucidité dans le dernier geste, à l'image d'une tête trop écrasée sur Bürki. Dans le jeu, il a clairement évolué un ton en-dessous par rapport à ses coéquipiers, notamment dans ses retours défensifs. En fin de partie, il a été précieux dans la conservation du ballon. Remplacé à la 89e minute par Andrea Raggi (non noté).

Tiémoué Bakayoko (6,5) : sans Fabinho, le milieu de terrain était attendu au tournant... et il a été excellent ! Grâce à son gros volume de jeu, il a été omniprésent à la récupération et a été un vrai poison pour les Allemands. Il peut cependant encore progresser dans ses transmissions et a été un peu plus en difficulté lors du second acte.

João Moutinho (6) : aligné en l'absence de Fabinho, suspendu, le Portugais a été à la hauteur de ce rendez-vous. Dans un autre registre que le Brésilien, le milieu s'est distingué par sa qualité technique et a parfaitement orienté le jeu de son équipe.

Thomas Lemar (8) : son duo avec Mendy a été excellent ! En forme, l'ailier a multiplié les efforts dans son couloir et a été impliqué dans tous les bons coups de son équipe. Sur la 2e réalisation, il a effectué un centre tout simplement parfait pour Falcao. Toujours aussi généreux par la suite, l'ancien Caennais a profité d'une erreur de Piszczek pour offrir un caviar à Germain sur le dernier but.

Kylian Mbappe (8) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 80e par Valère Germain (non noté), qui a marqué le 3e but de son équipe seulement 23 secondes après son entrée en jeu.

Falcao (7) : encore un bon match pour le capitaine de l'AS Monaco. Sauveur du club de la Principauté en Ligue 1 contre Dijon, le Colombien a été plus discret ce mercredi, tout en étant tout de même efficace ! Généreux dans ses efforts, il a réussi à mettre son équipe à l'abris avec ce 2e but de la tête en prenant le meilleur sur Ginter. A l'heure de jeu, il a loupé une énorme occasion avec un lob non cadré. Remplacé à la 66e minute par Nabil Dirar (non noté).

BORUSSIA DORTMUND :

Roman Bürki (4) : une partie difficile pour le portier du Borussia. Dans l'ensemble, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais a craqué dès le début de la partie en repoussant mal un tir de Mendy sur Mbappé, qui a ouvert le score. Ensuite, il a stoppé une tête de Silva, mais a été battu sur celle de Falcao. Après deux belles parades, il a été encore lâché par les siens sur le 3e but de Germain. Dur...

Lukasz Piszczek (2) : rapidement de retour au poste de latéral droit après la sortie de Durm, l'international polonais a réalisé un match décevant. Globalement peu inspiré offensivement, il a été en difficulté défensivement sur les offensives des Monégasques. En fin de partie, il a craqué avec une énorme bourde sur le 3e but de l'ASM.

Sokratis Papastathopoulos (6) : le seul joueur de Dortmund qui a rendu une copie correcte défensivement. Dans les duels, le Grec a répondu présent et a annihilé plusieurs situations dangereuses pour l'ASM, avec de nombreux retours décisifs. Malheureusement pour lui et son équipe, il était bien trop seul.

Matthias Ginter (3) : déjà en grande difficulté lors du match aller, le défenseur n'a absolument pas relevé la tête sur cette partie. Bien trop spectateur sur l'ouverture du score, il a été complétement battu par Falcao sur le 2e. Une catastrophe.

Erik Durm (2) : auteur d'un début de match catastrophique, le latéral droit a été dépassé sur les deux actions qui ont conduit aux deux premiers buts de l'ASM. Remplacé à la 25e minute par Ousmane Dembélé (7), qui a été bon ! Par ses dribbles, l'international français a déstabilisé Monaco et a brillé avec ce festival avant de servir Reus pour la réduction du score. Sur le reste de la partie, il a été un gros problème pour ses courses et ses centres.

Julian Weigl (5) : comme à l'aller, le milieu de terrain de Dortmund a été gêné par le pressing de Monaco. Avec un Falcao très généreux pour l'empêcher de s'exprimer, il a eu du mal à briller et a été parfois brouillon dans ses passes.

Marco Reus (5,5) : le capitaine du Borussia n'était clairement pas à son meilleur niveau physique et pourtant il reste très dangereux ! Après un premier tir puissant bien capté par Subasic, il a relancé son équipe au retour des vestiaires avec ce but inscrit sur une frappe placée.

Nuri Sahin (6) : sûrement le meilleur joueur de Dortmund en première période. Techniquement, l'international turc s'est distingué et a posé des problèmes aux Monégasques. Son coup-franc sur le poteau de Subasic aurait pu tout changer en première période... Sacrifié pour un changement tactique en étant remplacé à la 45e minute par Marcel Schmelzer (5). Une entrée qui n'a pas changé grand-chose pour son équipe.

Shinji Kagawa (4) : brillant à l'aller, le Japonais a été un véritable fantôme pendant les 45 premières minutes ! Peu inspiré, il n'a pas été à la hauteur de ce rendez-vous en étant bien trop discret alors que son équipe avait besoin de son talent pour faire des différences. A noter une seconde période bien plus aboutie dans un rôle de meneur de jeu.

Raphaël Guerreiro (4,5) : positionné très haut en début de partie, le Portugais a retrouvé une position de latéral gauche après la sortie de Durm. Comme à l'aller, c'est dans ce rôle qu'il a été le plus intéressant. Bien présent, il a été cependant maladroit dans la zone de vérité, à l'image d'une énorme occasion mal gérée avec un sauvetage de Touré. Remplacé à la 71e minute par Christian Pulisic (non noté).

Pierre-Emerick Aubameyang (3,5) : en début de match, l'attaquant de Dortmund a posé des problèmes à la défense de Monaco et a obtenu le coup-franc de Sahin qui a terminé sur le poteau de Subasic. Mais par la suite, il a été peu trouvé par les siens et a beaucoup couru dans le vide.

MONACO 3-1 BORUSSIA DORTMUND (mi-tps: 2-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/4 de finale

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : D. Skomina



Buts : K. Mbappé (3e) Falcao (17e) V. Germain (81e) pour MONACO - M. Reus (48e) pour BORUSSIA DORTMUND

Avertissements :



MONACO : D. Subasic - A. Touré , K. Glik , Jemerson , B. Mendy - Bernardo Silva (A. Raggi, 90e) , João Moutinho , T. Bakayoko , T. Lemar - K. Mbappé (V. Germain, 81e) , Falcao (N. Dirar, 68e)



BORUSSIA DORTMUND : R. Bürki - L. Piszczek , S. Papastathopoulos , M. Ginter , Raphaël Guerreiro (C. Pulisic, 72e) - J. Weigl , N. Sahin (M. Schmelzer, 46e) - E. Durm (O. Dembélé, 27e) , S. Kagawa , M. Reus - P. Aubameyang



La célébration des Monégasques après le but de Mbappé (1-0, 3e)



Falcao a doublé la mise de la tête (2-0, 16e)



Lemar a été omniprésent dans le jeu de l'AS Monaco



Bien servi par Dembélé, Reus a réduit le score (2-1, 49e)



Seulement 23 secondes après son entrée en jeu, Germain a tué le match (3-1, 81e)



La belle communion des Monégasques avec leurs fans après la partie