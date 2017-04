Real : le PSG ne le lâche pas, mais Isco scelle son avenir

Courtisé par le Paris Saint-Germain à un an du terme de son contrat, Isco a clarifié les choses une bonne fois pour toutes : fort de son doublé décisif dans la course au titre samedi contre Gijon (3-2), le milieu de terrain entend rester au Real Madrid.

Isco voit son avenir au Real Madrid.

Considéré comme l'une des priorités de recrutement du Paris Saint-Germain derrière le dossier Alexis Sanchez (Arsenal), Isco ne prend pas vaiment la direction du club de la capitale… Même si L'Equipe annonce ce dimanche que l'intérêt du quadruple champion de France en titre ne le laisse pas totalement insensible, le milieu de terrain de 24 ans ne jure que par son club du Real Madrid.

«J'ai toujours été clair, je veux rester ici de nombreuses années», a clamé l'ancien Valencian samedi. «Je ne vois pas pourquoi les gens sont surpris que je veuille jouer plus. La presse se méprend souvent avec mes mots. Je pense que le club et moi allons prendre la bonne décision. (…) C'est injuste que je sois remplaçant ? Zidane fait les compos et il maintient l'effectif dans une forme exceptionnelle. C'est le signe qu'il fait très bien les choses. Je sais que je suis dans la meilleure équipe du monde.»

Une prolongation en suspens ?

Des propos on ne peut plus clairs alors que le contrat de l'Espagnol s'achève en juin 2018… Jusqu'à présent, la presse ibérique faisait écho de la gourmandise du joueur, qui réclamerait un salaire annuel de 10 millions d'euros pour prolonger là où ses dirigeants lui proposeraient 6 M€. Mais le Merengue a peut-être totalement rebattu les cartes samedi.

Profitant du turnover instauré par l'entraîneur Zinédine Zidane, Isco a débuté face à Gijon (3-2), et il s'est mis en évidence en signant un doublé décisif dans la course au titre, avec notamment une belle frappe victorieuse à la 90e minute. Preuve de sa forme actuelle : avec six buts et deux passes décisives, l'intéressé est impliqué sur 8 buts lors de ses 8 dernières titularisations avec la Maison Blanche !

Z. Zidane - «il est à sa place au Real»

«C'est un footballeur qui me plaît beaucoup et il est à sa place au Real», a assuré Zidane en conférence de presse après la rencontre. «Isco a fait un grand match, c'est mérité. Ses buts nous ont offert les trois points et il aurait pu en marquer un troisième sur une action impressionnante. Il a le caractère nécessaire pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un grand joueur et il le montre.» Avec 9 buts et 5 passes décisives en 26 matchs de Liga (dont 15 titularisations seulement), l'intéressé signe effectivement une belle saison. De là à espérer bousculer Luka Modric ou Toni Kroos à moyen terme… Mais, visiblement, Isco compte bien s'accrocher !

