Milan : la nouvelle direction envoie du très lourd pour redresser le club !

Repoussée à plusieurs reprises, la vente du Milan AC, estimée à 740 millions d'euros, a été bouclée jeudi. La holding de Silvio Berlusconi, Fininvest, a officialisé la vente de 99,93% de ses parts au consortium d'investisseurs chinois, Rossoneri Sport Investment Lux. La nouvelle direction n'a pas hésité à envoyer du très lourd pour redresser l'institution lombarde.

Le Milan AC a changé de visage après 31 ans de "Berlusconisme".

«Je laisse aujourd'hui, après plus de 30 ans, le titre et la charge de président du Milan. Je le fais avec douleur et émotion mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer.»

Ce vendredi, Silvio Berlusconi a fait ses adieux au Milan AC, qu'il a dirigé pendant 31 années. Cédée au consortium d'investisseurs chinois, Rossoneri Sport Investment Lux, pour 740 millions d'euros, l'institution lombarde pourrait bien retrouver son lustre d'antan.

Regagner les sommets au plus vite

Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouveau président milanais, Li Yonghong, s'est montré très offensif et promet de remettre sur les bons rails le septuple vainqueur de la C1. «C'est une journée historique pour ce club merveilleux et très importante pour moi. (...) On est le Milan, on n'a pas de temps à perdre. On ne peut pas attendre, on doit revenir au plus vite. L'objectif est clair pour nous, on veut un Milan très compétitif. C'est mon objectif et celui des propriétaires» , a confié le dirigeant chinois.

Après avoir terminé 8e, 10e et 7e de Serie A lors des trois dernières saisons, le champion d'Italie 2011, actuellement 6e du championnat, entend bien se redresser le plus rapidement possible. Outre la conquête d'un nouveau titre dès le prochain exercice, les nouveaux décideurs espèrent bien évidemment retrouver la Ligue des Champions, dès la saison 2018-2019, donc. Mais avant cela, il sera question de transferts, et non des moindres.

Des pointures en approche ?

Confirmé dans ses fonctions, Vincenzo Montella pourrait effectivement voir du lourd débarquer du côté de San Siro. Et assez rapidement à en croire Marco Fassone. «On doit construire l'équipe pour la saison prochaine au plus vite. Les prochains mois seront chauds... Je veux que l'équipe soit construite à 60-70% pour début juillet. Nous voulons une équipe forte. Il y a une bonne base, je suis confiant. En juillet, le coach aura une équipe forte» , a assuré le nouvel administrateur délégué, successeur de l'emblématique Adriano Galliani.

Euphorique, l'Italien s'est montré transparent en évoquant des pistes lancées ces dernières semaines, parmi lesquelles Cesc Fabregas (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) ou encore Karim Benzema (Real Madrid). «Aubameyang et Benzema ? Certains noms qui sont sortis nous plaisent. On veut un ou deux grands noms. (…) On aura un budget important pour le mercato. On a rencontré des clubs, des agents... On a les idées claires» , a continué Fassone. Après plusieurs années compliquées, les Rossoneri vont-ils enfin retrouver de leur superbe ?

