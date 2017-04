Transfert : le Barça prépare sa révolution ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 13/04/2017 à 11h50 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Devancé par le Real Madrid en championnat et proche de la sortie en Ligue des Champions, le FC Barcelone a besoin de changements. Le club catalan a l'intention de modifier sa manière d'aborder le mercato dès l'été prochain et souhaite se séparer de plusieurs éléments. Le onze du Barça devrait changer la saison prochaine La gifle subie face à la Juventus Turin (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions a confirmé que le FC Barcelone était sur la pente descendante. Car outre le résultat, c'est l'attitude des Barcelonais sur le terrain qui pousse les dirigeants à s'interroger sur le niveau de l'effectif. Et ces derniers ont décidé d'agir. Trop de déceptions Selon le quotidien catalan Sport, le Barça veut changer de stratégie sur le marché des transferts dès cet été. Ces dernières années, les Blaugrana ont surtout recruté des joueurs pour étoffer le banc ou préparer l'avenir. Mais hormis Samuel Umtiti, peu ont réellement tiré leur épingle du jeu. Lucas Digne, André Gomes, Arda Turan, Aleix Vidal ou encore Paco Alcacer ont du mal à prouver qu'ils méritent leur place dans cette équipe. «Il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas pu entrer dans cette équipe de Barcelone il y a trois ans. Trop de noms à mentionner. Il y a cinq ou six personnes dans cette équipe qui ne devraient même pas mettre le maillot en raison de leur jeu, l'intensité et la qualité ne se situent pas sur la même planète» , déclarait cette semaine Rio Ferdinand sur BT Sport. Une réflexion visiblement partagée par les dirigeants catalans désormais. Recruter des titulaires et s'appuyer plus sur la Masia Pour corriger le tir, le Barça a désormais l'intention de recruter moins de joueurs, mais de dépenser plus pour s'offrir des titulaires en puissance. L'idée, dès cet été, est de dépenser tout l'argent disponible pour recruter des joueurs de qualité capables de jouer immédiatement dans le onze de départ. Plus question de tenter des coups sur des jeunes afin de les préparer pour l'avenir. Sur ce point, les Barcelonais veulent à nouveau s'appuyer sur la Masia. L'objectif est clair : apporter du sang neuf dans le onze de départ et se servir des jeunes du centre de formation pour étoffer le banc en leur offrant du temps de jeu pour leur permettre de grandir. Un retour aux sources finalement alors que les jeunes de la Masia étaient un peu moins mis en avant ces dernières saisons. Le jeune Carles Aleñà devrait être plus souvent appelé en équipe première, Sergi Samper sera sans doute conservé lors de son retour de son prêt à Grenade, et Gerard Deulofeu, vendu à Everton en 2015, pourrait revenir. Courinho, Verratti, Dybala... Concernant les cibles du Barça, on retrouve notamment Philippe Coutinho. Le milieu offensif de Liverpool est l'une des priorités du club catalan. Des contacts existent déjà avec son entourage et les dirigeants barcelonais attendent le feu vert du joueur pour engager des négociations avec les Reds. L'actuel 2e de Liga a aussi des rêves comme Marco Verratti (PSG) et Paulo Dybala (Juventus Turin). Mais le premier ne sera sans doute pas cédé par Paris, tandis que le second vient de prolonger jusqu'en 2022 dans le Piémont. On devrait voir d'autres noms circuler au cours des prochains mois. Des départs attendus Mais le Barça ne compte pas uniquement recruter, il a également l'intention de se séparer de plusieurs éléments. Toujours d'après Sport, trois joueurs sont déjà annoncés sur la liste des départs. Le premier est le défenseur français Jérémy Mathieu, remplacé dès la pause contre la Juve et trop décevant pour rester en Catalogne. Le deuxième se nomme Arda Turan, qui n'est jamais réellement parvenu à briller sous le maillot blaugrana et représente une valeur marchande intéressante. Enfin, le Barça songe au départ de Javier Mascherano dont l'influence sur le terrain est de moins en moins importante. Le quotidien catalan n'écarte pas d'autres départs, et même peut-être des surprises, mais affirme que le futur entraîneur tranchera. Reste à savoir qui succédera à Luis Enrique sur le banc. Juan Carlos Unzué semble le favori mais le choix n'est pas encore arrêté. Pour vous, quels postes sont à renforcer au Barça ? Quels joueurs peuvent partir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





