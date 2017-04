Séville : le club en colère contre l'Argentine, Sampaoli sème le doute sur son avenir...

La Fédération argentine a l'intention de rencontrer Jorge Sampaoli afin de lui proposer le poste de sélectionneur. Chose qui n'est pas vraiment du goût du FC Séville. Mais le technicien argentin ne semble pas se voir rester très longtemps sur le banc sévillan.

Sampaoli réalise une belle saison au FC Séville

Arrivé l'été dernier sur le banc du FC Séville, Jorge Sampaoli a rapidement fait oublier Unai Emery en Andalousie. Quatrième de Liga avec son équipe, le technicien de 57 ans fait le bonheur de ses dirigeants, bien conscients que ses performances attirent néanmoins les regards. Et notamment celui de l'Argentine.

Séville se fâche !

Suite au limogeage d'Edgardo Bauza, l'Albiceleste se cherche un nouveau sélectionneur. Et forcément, Jorge Sampaoli, qui est Argentin et a brillé avec la sélection du Chili, est une piste séduisante pour une sélection mal en point avec la 5e place des éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du monde 2018. Ces dernières heures, la rumeur s'est transformée en piste concrète au vu de la réaction du FC Séville.

Le club espagnol est mécontent d'apprendre que le président de la Fédération argentine, Claudio Tapia, a l'intention de discuter avec son coach. «Le FC Séville a adressé aujourd'hui une lettre à l'AFA dans laquelle le club indique qu'il considère comme irrespectueux, en même temps qu'inacceptable, quelconque réunion ou contact destiné à ce que l'entraîneur procède à la rupture de son contrat avec le club, et que dans ce cas, le FC Séville n'hésitera pas à faire valoir ses droits» , a averti la formation espagnole.

Sampaoli rêve de Premier League

Reste à savoir ce que pense Sampaoli d'une aventure à la tête de la sélection argentine. En tout cas, l'Argentin ne semble pas vouloir s'éterniser à Séville en raison de la domination du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid. «Je suis reconnaissant envers Séville. Mais la Liga possède trois équipes qui sont au-dessus du lot. On naît avec le désir de gagner et avec les équipes dites de second niveau en Espagne, c'est extrêmement difficile. A cause des limites financières» , a-t-il déclaré au Sun.

«Nous réalisons de loin la meilleure saison de l'histoire du club, mais ce n'est pas suffisant. Lutter jusqu'au bout avec le Real Madrid, Barcelone et l'Atletico est épuisant» , poursuit Sampaoli, qui avoue vouloir rejoindre un jour la Premier League pour «apporter mon expérience et mes idées en Angleterre où plusieurs des meilleurs entraineurs ont déjà apporté leur philosophie. Je veux me mesurer à eux.» Autant dire que Séville aura bien du mal à conserver longtemps l'Argentin. Reste à savoir si celui-ci souhaitera changer d'air dès cet été.

