Juve : après le récital de Dybala, l'Italie célèbre le nouveau Messi !

Auteur d'une prestation XXL ponctuée d'un doublé face au FC Barcelone (3-0) mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala, a fait très mal au club qui le convoite et à Lionel Messi, dont il est plus que jamais présenté comme le successeur ! Dybala a impressionné face au FC Barcelone. «Messi est Messi, il joue au FC Barcelone, et moi je suis Paulo. (…) Je suis très heureux à la Juventus, ma prolongation de contrat est proche, les gens m'aiment beaucoup et je vais leur donner encore plus de bonheur surtout aux supporters.» A l'issue de son récital face au FC Barcelone (3-0) mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Paulo Dybala réaffirmait son attachement à la Juventus Turin. Pourtant, s'il voulait finir de séduire le club catalan, intéressé par ses services depuis plusieurs années, l'attaquant de 23 ans ne s'y serait pas pris autrement ! «Messi qui ? Le Martien, c'est Dybala» Pour son premier match à ce stade de la compétition, l'ancien joueur de Palerme a tout simplement éclaboussé la rencontre de son talent. Dès la 7e minute, le Bianconero a profité des largesses de la défense catalane en pleine surface pour ouvrir le score d'une frappe en pivot. Un quart d'heure plus tard, la jeune pépite s'est offert un doublé d'une superbe reprise instantanée au ras du poteau. Au-delà de ses buts, le natif de Laguna Larga s'est baladé entre les lignes du Barça, réussissant à peu près tout ce qu'il a entrepris grâce à ses belles inspirations et sa finesse technique. Logiquement, la presse transalpine n'avait d'yeux que pour lui ce mercredi matin. «Messi qui ? Le Martien, c'est Dybala», titrait Tuttosport. Plus sobre mais pas moins ambitieux, le Corriere dello Sport louait «le nouveau Messi» . Buffon le place dans le Top 5 mondial ! Même le très expérimenté coéquipier du Turinois, Gianluigi Buffon, avait du mal à ne pas s'emballer après la rencontre. «Dybala a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années. Quand je parle aux dirigeants ou à des amis dans le football, je dis depuis un certain temps qu'il est assez bon pour être dans les cinq meilleurs joueurs du monde et qu'il ne ferait pas tache dans les trois premiers», a lancé le portier italien auprès de Mediaset Premium. «Cela dit, il doit prouver chaque fois et avec régularité qu'il est digne de nos attentes à son égard.» En Argentine, alors que l'Albiceleste se trouve mal en point dans les éliminatoires du Mondial 2018, les attentes vont forcément être grandes après cette prestation. Surtout que Messi manquera les trois prochains matchs pour cause de suspension… Sous contrat dans le Piémont jusqu'en 2020 et convoité par le Barça et le Real Madrid, Dybala, risque de voir sa fidélité à la Juve mise à rude épreuve au cours des prochains mois ! Dybala, un Martien pour Tuttosport Dybala a éclipsé Messi





