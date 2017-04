Argentine : Bauza vers la sortie, la voie royale pour Sampaoli ?

Nommé sélectionneur de l'équipe d'Argentine en juillet dernier, Edgardo Bauza est sur le point d'être démis de ses fonctions en raison des récents résultats décevants de l'Albiceleste. Pour le remplacer, Jorge Sampaoli semble le candidat le plus crédible.

Le licenciement de Bauza est imminent.

L'Argentine a eu beau arriver en finale des trois dernières compétitions disputées (Coupe du monde 2014, Copa America 2015 et 2016), la fédération locale (AFA) traverse une crise sans précédent qui déteint forcément sur l'atmosphère autour de la sélection.

Cinquième et barragiste des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l'Albiceleste se retrouve en difficulté pour rejoindre la Russie dans un peu plus d'un an. Et comme souvent, c'est le sélectionneur qui endosse la responsabilité de cette situation.

Bauza prend la porte

Neuf petits mois après son intronisation à la tête de la formation double championne du monde, en juillet dernier, Edgardo Bauza va déjà devoir rendre son tablier. Le président de la Fédération, Claudio Tapia, a d'ailleurs annoncé lundi soir le licenciement imminent de l'homme de 59 ans.

«Nous avons dit à Bauza qu'il n'est plus l'entraîneur de la sélection. Nous nous sommes mis d'accord oralement, mais il n'y a rien de signé. Ce mardi, à 19h30, se tiendra une conférence de presse» , a déclaré le dirigeant sud-américain, dans des propos relayés par Olé.

Sampaoli en approche ?

Qui pour remplacer le double vainqueur de la Copa Libertadores ? Selon les informations de Marca, Jorge Sampaoli figure tout en haut de la liste pour reprendre le flambeau. Annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone pour succéder à Luis Enrique, sur le départ en fin de saison, l'ex-patron de la sélection chilienne a vu son image en prendre un sérieux coup suite à l'élimination du FC Séville, qui s'est écroulé depuis un mois, lors des 8es de finale de la Ligue des Champions par Leicester.

Du coup, celui qui n'a jamais caché son souhait d'entraîner Lionel Messi dans un avenir proche, pourrait rentrer au pays afin de réaliser son rêve. A ce titre, la publication espagnole assure que la superstar du FC Barcelone a donné son aval pour que Sampaoli soit le futur sélectionneur. Reste à savoir désormais si la formation andalouse libérera le Sud-Américain, arrivé l'été dernier. Affaire à suivre.

Que pensez-vous de la situation de la sélection argentine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.