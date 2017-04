Top Déclarations : Ibrahimovic n'est pas humain, l'aveu surréaliste de Meunier, Verratti s'énerve, Aulas en aurait pleuré... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 08/04/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Zlatan Ibrahimovic se prend encore pour un lion, Thomas Meunier effectue une confidence troublante, Marco Verratti règle ses comptes, les supporters du PSG font pleurer Aulas, Girard sort la sulfateuse… Découvrez les phrases choc de la semaine. Encore une sortie mémorable de la part d'Ibrahimovic. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Zlatan Ibrahimovic – «Lukaku est costaud, Agüero est bon. Et moi ? Les lions ne se comparent pas aux humains... (…) La Premier League me supplie de rester. Je suis venu en Angleterre à 35 ans quand tout le monde pensait que j'étais en fauteuil roulant. Mais que s'est-il passé ? Le lion est toujours en vie» (BT Sports, le 4/04/2017) Tout lion qu'il soit, le Suédois évolue à Manchester United, entouré de «chatons» comme lui a fait remarquer The Sun ! 2. Thomas Meunier, sur la déroute face au Barça (1-6) - «On savait qu'on allait perdre, mais pas qu'on allait se faire éliminer. Ça a été catastrophique du début à la fin. Tout le monde n'a fait que de nous mettre en garde alors qu'on partait avec 4 buts d'avance. Inconsciemment, ça a pesé dans la balance. (…) Pour moi, ça nous a mis le doute» (beIN Sports, le 3/04/2017) Avec un tel état d'esprit, pas étonnant que le PSG ait joué avec la peur au ventre. Avec l'issue que l'on sait… 3. Marco Verratti - «En quatre ans, je pense qu'on a tout gagné ici. Mais en ce moment, quand on parle du PSG, c'est comme si on avait fait quatre années de merde. On doit respecter le PSG» (Canal+, le 1/04/2016) Le milieu de terrain du PSG a profité de la démonstration en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1) pour régler ses comptes avec les critiques ! 4. Jean-Michel Aulas, sur les dégradations des fans parisiens au Parc OL - «On a eu dans les tribunes des choses qu'on aimerait ne jamais revoir. (…) Non pas par dépit, mais avec la volonté de casser ce qui appartient à nos supporters. Ça fait très mal, j'en aurais pleuré. (…) C'est un lieu de désolation dans le stade, et c'est dommage après avoir vu de si belles choses sur le terrain» (Zone mixte, le 2/04/2017) Après ces débordements, le PSG va devoir rembourser les dégâts et sera privé de supporters à l'extérieur à Angers et Metz. De quoi réconforter le boss lyonnais… 5. René Girard, ex-entraîneur de Nantes, sur le directeur général Franck Kita – «C'est un menteur. Si moi je peux me regarder en face, je ne suis pas sûr que Franck Kita... Lui, il peut regarder ses chaussures pour se recoiffer car elles brillaient bien... C'est la seule chose que je pouvais lui envier. Ce n'est pas lui qui va m'apprendre le métier et le football. Le costume est bien trop grand pour lui, il manque d'envergure. C'est un petit enfant gâté» (L'Equipe, le 2/04/2017) Habillé pour l'hiver, l'intéressé rétorquera sûrement que Girard ne fait que chercher des prétextes pour justifier son échec sur le banc des Canaris… 6. José Mourinho, sur son latéral gauche Luke Shaw - «Il était devant moi et j'ai dû prendre toutes les décisions pour lui (contre, Everton, ndlr). Il doit changer sa façon de voir le foot. Nous avons besoin de ses qualités physiques et techniques fantastiques, mais il ne peut pas jouer avec mon cerveau» (BBC, le 5/04/2017) Manque d'implication, puis de réflexion… Par deux fois cette semaine, l'Anglais s'est fait démolir publiquement par son coach. Son avenir à Manchester United s'annonce incertain… 7. Hatem Ben Arfa, sur le sacre en Coupe de la Ligue - «Pour moi, c'est une sensation comme si j'étais sur le terrain. (…) La joie du coéquipier a été plus intense que la déception du compétiteur» (Canal+ et Instagram, le 1/04/2017) Resté sur le banc contre Monaco (4-1), HBA prouve qu'en plus d'être un bon vidéaste, il incarne aussi un bon coéquipier ! 8. Luis Enrique, sur Neymar – «Ses statistiques sont celles d'un monstre. C'est l'un des joueurs les plus dangereux du monde et son transfert a été une grande réussite. Je pense qu'il a eu raison de signer au Barça. J'espère qu'il marquera 900 autres buts et qu'on le verra à Barcelone pendant encore de nombreuses années» (Conférence de presse, le 2/04/2017) Dimanche dernier face à Grenade (4-1), le Brésilien a inscrit son 100e but en 177 matchs avec le Barça. 9. Pierre-Emerick Aubameyang - «Moi, arrogant ? C'est comme ça que je vis. C'est mon monde, je suis comme un enfant qui prend du plaisir à jouer au football» (le 2/04/2017, Instagram) En fêtant un but en enfilant un masque issu d'une pub de Nike alors que le Borussia Dortmund est équipé par Puma, le Gabonais a tout de même eu une bien mauvaise idée. Le buteur a écopé d'une amende et d'un énième recadrage. 10. Mathieu Valbuena - «Je suis plus fort que mes problèmes, les critiques, les détracteurs... Même si je ne suis pas un surhomme, (...) la force mentale, c'est vrai, c'est le fil conducteur de ma carrière. Vous allez dire que je suis fou ou maso, mais moi, j'aime quand il y a de la haine, de la tension pendant un match. Ça me motive encore plus, ça me transcende» (Planète Lyon, le 7/04/2017) Entre son parcours atypique, les moqueries de ses coéquipiers durant son passage à l'Olympique de Marseille ou encore l'affaire de la sextape, le Lyonnais a été servi tout au long de sa carrière niveau adversité ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





