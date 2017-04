Juve : un doublé, une qualif' et une provocation... Higuain a écoeuré Naples jusqu'au bout !

De retour à Naples pour la seconde fois en trois jours, Gonzalo Higuain a signé un doublé qui a éliminé son ancien club de la Coupe d'Italie mercredi (2-3). Copieusement sifflé par le San Paolo, l'attaquant de la Juventus Turin a également interpellé son ex-président, Aurelio De Laurentiis, en plein match !

Gonzalo Higuain a douché le San Paolo.

Certains lui avaient promis l'enfer, mais c'est finalement lui qui aura fait vivre un calvaire à son ancien club ! Considéré comme un traître à Naples depuis son transfert à la Juventus Turin l'été dernier, Gonzalo Higuain retrouvait son ancienne équipe et le stade San Paolo pour la seconde fois en trois jours mercredi !

Sauf qu'après sa prestation sans relief de dimanche en championnat (1-1), l'attaquant de 29 ans a cette fois brillé en signant un doublé salvateur en demi-finale retour de la Coupe d'Italie (2-3). Sur une frappe lointaine, l'Argentin a ouvert le score (32e) et fait le plus dur pour la Vieille Dame après le succès 3-1 de l'aller. Lorsque Marek Hamsik a égalisé, l'ancien Madrilène lui a encore répondu dans la foulée, de près, pour redonner l'avantage au leader de Serie A (59e). Et même si la Juve s'est finalement inclinée, elle repart avec l'essentiel : la qualification pour la finale où affrontera la Lazio Rome le 2 juin.

«C'est ta faute» a lancé Higuain à De Laurentiis

Outre sa performance sportive de haute volée, Higuain, copieusement sifflé sur chaque ballon comme dimanche, s'est offert une autre revanche. Pour célébrer son ouverture du score, Pipita a pointé du doigt le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, et crié dans sa direction «c'est ta faute» en faisant référence à son départ pour la Juve, qui avait activé sa clause libératoire de 90 millions d'euros l'été dernier.

Depuis cette transaction, les échanges par médias interposés se multiplient. «Certains estiment qu'il est exagéré de parler de trahison, et pourtant, je pense le contraire car c'est une véritable trahison de sa part. Je rajouterais même de l'ingratitude», avait notamment chargé De Laurentiis qui en a par la suite remis plusieurs couches, parfois dans des termes plus crus.

Higuain heureux à Turin

En face, Higuain reste droit dans ses bottes. «De Laurentiis ? Je n'ai rien à dire, sa façon de penser n'était pas la mienne. Le comportement de De Laurentiis m'a poussé à venir ici à la Juve», clamait déjà le natif de Brest peu après son départ. «Quand on change l'équipe, on le fait pour soi-même, pour son bonheur. J'ai décidé de rejoindre la Juve, et je ne regrette pas mon choix. Je ne connaissais pas Turin, je me disais que c'était calme et agréable et maintenant je peux dire que c'était vrai», rappelait encore Higuain mercredi matin. Après cette parenthèse de trois jours agités, le buteur a bien mérité de retrouver la quiétude du Piémont…

Higuain s'en prend à De Laurentiis !

"C'est ta faute" crie Higuain au président de Naples après son but #NapoliJuve pic.twitter.com/c1O4VCPg7Z — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 5 avril 2017

