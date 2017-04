Top Déclarations : le terrible calvaire de Ménès, Piqué se paie doublement le Real, Platini s'attaque à l'égoïste Blatter...

Pierre Ménès raconte son terrible calvaire, Piqué enfonce doublement le Real Madrid, Platini cartonne Blatter, Hugo Broos s'en prend à la fédération camerounaise, Henry adoube Mbappé, Ben Arfa quémande du temps de jeu... Découvrez les phrases choc de la semaine.

Pierre Ménès revient de très loin.

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Pierre Ménès – «Lorsque j'ai été greffé, il me restait à peu près une semaine à vivre» (CNews, le 29/03/2017)

Remis d'une double greffe, le journaliste s'est livré suite à son calvaire qui l'a énormément affaibli physiquement et éprouvé mentalement. Preuve que tout va mieux, Ménès sera de retour ce dimanche sur le plateau du Canal Football Club !

2. Gerard Piqué – «L'arbitrage nous a aidés parce qu'on jouait en blanc. (…) Vous débattez de la remontada contre le PSG, de sa valeur, mais personne ne parle du but en position de hors-jeu de Ramos en finale de la Ligue des Champions» (Zone mixte, le 29/03/2017)

Le Barcelonais a doublement taillé le Real Madrid à l'issue de la victoire de la Roja sur la France (2-0). Même quand l'arbitre siffle en sa faveur, Piqué ne s'empêche pas de se payer les Merengue !

3. Michel Platini, à propos de Sepp Blatter – «A la fin, il défendait sa peau. Blatter ne défend personne d'autre. Il ne m'a jamais défendu. C'est le plus gros égoïste que j'ai vu de ma vie. Il a toujours dit que je serais son dernier scalp. Je sais qu'il faisait une fixation sur moi, à la fin, depuis le «enough is enough» du 28 mai 2015. Sans compter la jalousie qu'il a pour le footballeur que j'étais» (Le Monde, le 30/03/2017)

Suspendu de toute activité dans le football pour quatre ans à cause d'un versement de 1,8 million d'euros reçu de la FIFA, la légende vivante des Bleus en veut toujours au Suisse.

4. Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun – «C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le sens où ce midi quand on a voulu prendre le déjeuner, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'a pas été payé donc on n'a pas mangé ce midi. (…) Dans tous les sens, on me met des bâtons dans les roues, ce n'est pas normal. Mais les joueurs qui préparent le match à qui on ne sert pas le repas ce midi parce que des gens sont dans leur fauteuil et foutent rien ça on ne peut pas l'accepter» (Conférence de presse, le 29/03/2017)

Malgré le récent titre de champion d'Afrique, le sélectionneur du Cameroun a craqué devant les journalistes, pointant du doigt le manque de professionnalisme de la fédération locale.

5. Thierry Henry – «Je n'aime pas comparer les joueurs. Il faut que Mbappé devienne Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il est bon ! (...) J'aime bien le regarder jouer car il pense. (...) On ne parle jamais du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Quand je le regarde dribbler, il pense. Il t'amène là, il feinte, il revient. Il pense quand il joue et ça pour moi c'est le plus important dans un joueur. Il utilise son cerveau. Ce petit est malin. Pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin» (Canal +, le 26/03/2017)

Souvent comparé à Henry, le Monégasque fera-t-il aussi bien que son illustre prédécesseur ? L'ancien Bleu, lui, y croit !

6. Hatem Ben Arfa – «Aujourd'hui, je n'accepte pas ma situation et c'est normal. Ce serait bizarre, même grave, d'accepter ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lâcher car on a des choses à faire. Après on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin de saison, je continuerai à forcer mon destin» (Facebook, le 26/03/2017)

Le Parisien, en difficulté cette saison, a défrayé la chronique en postant deux vidéos surréalistes sur les réseaux sociaux pour demander du temps de jeu à Unai Emery. Un moment touchant qui ne devrait pas changer grand-chose pour le milieu offensif…

7. Antoine Griezmann – «Ce n'est pas déstabilisant mais chiant parce qu'il faut attendre pour célébrer le but. Mais tant que c'est pour aider l'arbitre, tant mieux pour lui. (…) J'ai eu beaucoup d'émotion au début mais l'arbitre a eu la vidéo. Tant mieux pour l'Espagne et tant pis pour nous» (Zone mixte, le 29/03/2017)

La vidéo, très peu pour le buteur de l'Atletico Madrid, qui s'est logiquement vu refuser un but face à l'Espagne.

8. Thomas Tuchel – «Je pense que le mot talentueux a été inventé pour décrire des joueurs comme Dembélé. C'est un talent extraordinaire. Il dribble comme personne, est à l'aise avec les deux pieds, il est imprévisible et sait aussi faire les passes qu'il faut. Jouer à ce niveau, avec autant de pression, devant 80.000 spectateurs à un si jeune âge, ce n'est pas rien. Et dans un pays qui n'est pas le sien !» (Site de l'UEFA, le 29/03/2017)

L'ancien Rennais rend fou l'Allemagne, son entraîneur le premier !

9. Romain Alessandrini, à propos de Marcelo Bielsa – «Je pense que j'ai dit tout haut ce que beaucoup de joueurs pensaient tout bas. (…) Je pense que les supporters ne voyaient que les résultats du dimanche, donc forcément c'était plaisant, mais la semaine c'était très compliqué. Après, il nous a laissé tomber une ou deux semaines après le début du championnat, et forcément il y a pas mal de choses qui sont remontées. J'ai été un peu critiqué mais je ne regrette rien» (Canal +, le 26/03/2017)

L'ex-Marseillais persiste et signe à propos d'El Loco. A croire que l'ailier du Los Angeles Galaxy n'aimait pas travailler…

10. Patrice Evra – «Grand Gigi ! Tu me manques ! Je voulais te féliciter pour ton 1.000e match. Surtout quand on sait toute la merde que tu manges... Je sais tous les sacrifices que tu as réalisés pour en arriver là. Tu es une légende et malgré toutes ces années, tu es aussi affamé qu'un gamin de 10 ans. Ça a été un honneur de jouer avec toi» (Instagram, le 25/03/2017)

Le très bel hommage d'un grand champion à un autre !

C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !