Transfert : partant de Séville, Monchi laisse la porte ouverte aux autres clubs... et au PSG

Directeur sportif courtisé par plusieurs formations européennes, Monchi va quitter le FC Séville. Courtisé avec insistance par l'AS Roma, le dirigeant espagnol a assuré qu'il n'avait rien signé avec le club italien et a évoqué d'autres équipes...

Monchi peut-il rejoindre le Paris Saint-Germain ?

Quel avenir pour Monchi ? Considéré comme l'un des meilleurs directeurs sportifs en Europe, le dirigeant a fait le bonheur du FC Séville ces dernières années. Mais désireux de connaître un nouveau challenge, l'Espagnol a trouvé un accord avec les dirigeants andalous pour être libéré de son contrat, qui courait pourtant jusqu'en juin 2020.

Présent devant les médias ce vendredi pour officialiser son départ de Séville, Monchi a été bien évidemment interrogé sur son avenir. Annoncé avec insistance à l'AS Roma ces dernières semaines, l'homme de 48 ans a réalisé une mise au point.

Monchi n'a rien signé...

En effet, le directeur sportif a assuré qu'il n'avait absolument pas signé en faveur de la formation italienne, tout en reconnaissant des discussions en cours. «Croyez-moi, je n'ai rien signé avec personne. C'est vrai que la Roma a montré un intérêt, mais il n'y a pas qu'eux. J'ai été à Londres et je m'en excuse. Il n'y a rien de fait avec la Roma, j'ai écouté leur projet, c'est tout», a-t-il assuré.

Une déclaration qui pourrait réveiller les intérêts de plusieurs équipes européennes. Laissé totalement libre par Séville, Monchi dispose d'une excellente réputation dans le milieu du football et l'opportunité de recruter gratuitement un directeur sportif de cette trempe ne se présentera pas deux fois pour certains clubs...

La porte ouverte au PSG ?

Avec cette idée en tête, il paraît presque logique d'imaginer un rapprochement entre le dirigeant ibérique et le Paris Saint-Germain. Déjà évoquée par le passé, une collaboration entre les deux parties semble possible... Alors que Patrick Kluivert et Olivier Létang sont menacés après le fiasco contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Monchi représenterait une excellente solution pour remplacer ce duo à la tête de la direction sportive parisienne. De plus, l'entraîneur Unai Emery a déjà travaillé avec lui à Séville et militerait en interne pour sa venue à Paris. Sur ce dossier, le PSG peut encore agir...

Que pensez-vous du départ de Monchi du FC Séville ? Paris doit-il le recruter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...