PSG : menacé, Kluivert tente de resserrer les boulons en interne mais... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 30/03/2017 à 11h11 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Fragilisé ces dernières semaines au sein du Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert envoie un message en interne. Le directeur du football parisien a mis en garde le personnel du club concernant les règles de confidentialité. Mais son mail a déjà fuité... Kluivert n'est pas épargné par les critiques au PSG Patrick Kluivert veut recadrer les troupes. Dans son édition du jour, L'Equipe raconte que le directeur du football du Paris Saint-Germain a envoyé un mail au personnel du Camp des Loges et à l'ensemble des staffs technique et médical afin de rappeler les règles de confidentialité du club de la capitale. Le personnel risque des sanctions «Chers collaborateurs, Jean-Claude Blanc avait pris la peine de rappeler expressément, il y a un an et demi, à tous les collaborateurs du club leur obligation de réserve et de confidentialité. Travaillant au quotidien au plus près du groupe sportif, vous êtes tout particulièrement exposés aux sollicitations qu'il avait évoquées et donc particulièrement concernés par ces obligations» , peut-on lire dans le courriel que le quotidien sportif a pu consulter. L'ancien attaquant du FC Barcelone rappelle même que des sanctions pourraient tomber en cas de manquement aux règles. «Vous savez que la vie du groupe professionnel doit être protégée ; ce qui s'y passe au quotidien ne doit en aucun cas être commenté ou partagé vers l'extérieur. Seule la communication institutionnelle a cette vocation. Toute entorse au strict respect de ces obligations est susceptible de nuire à l'équilibre du groupe et à l'image du club et de donner lieu à des sanctions» , poursuit-il. Kluivert sous pression Une cinquantaine de personnes, dont Unai Emery, ont reçu ce mail du Batave. Ce dernier vise-t-il certains membres en particulier ? Tente-t-il d'affirmer son autorité alors qu'il est un peu plus fragilisé depuis le fiasco face au FC Barcelone ? En interne, son départ n'est pas exclu alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé des changements. En tout cas, ce message prouve que le PSG n'apprécie pas certaines informations divulguées dans la presse. Mais aussi que cela n'empêche toujours pas les fuites... A se demander si certains ne font pas tout pour le pousser vers la sortie. Cet envoi a lieu dans une période importante pour Paris qui joue gros avec la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco, samedi (21h). Un échec contre l'ASM et le bilan serait déjà moins bon que la saison passée. De quoi fragiliser encore un peu plus un Kluivert qui doit faire face à diverses difficultés avec notamment les prolongations compliquées d'éléments comme Edinson Cavani et Adrien Rabiot, la sortie d'Hatem Ben Arfa sur les réseaux sociaux ou encore les révélation sur son statut de victime dans une affaire de chantage. Bref, un succès samedi permettrait un petit retour au calme sans doute apprécié par Kluivert... Comment jugez-vous le travail de Kluivert depuis son arrivée au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS