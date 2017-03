Cameroun : l'incroyable coup de gueule du sélectionneur Broos !

Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a exprimé son ras-le-bol devant les journalistes concernant les dysfonctionnements de la fédération camerounaise. Le technicien belge n'exclut pas un départ !

Hugo Broos est énervé...

Sacré champion d'Afrique en février dernier, le Cameroun a connu un hiver joyeux. Mais l'heure n'est plus aux sourires chez les Lions indomptables un peu moins de deux mois plus tard. La sélection camerounaise est rattrapée par de nouveaux remous en interne qui ont passablement agacé le sélectionneur Hugo Broos.

Le repas refusé aux Camerounais

En poste depuis février 2016, le Belge n'a pas caché sa colère face aux soucis administratifs qui ont touché sa sélection. Le dernier en date ? Mardi lorsque ses joueurs n'ont pas pu manger à midi car l'hôtel a refusé de servir le repas en raison des impayés de la délégation. «C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans le sens où ce midi quand on a voulu prendre le déjeuner, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'a pas été payé donc on n'a pas mangé ce midi» , a raconté Broos.

Et le sélectionneur camerounais n'hésite pas à pointer du doigt ses dirigeants. «Ecoutez, je suis quelqu'un qui aime travailler dans des conditions professionnelles. Dans tous les sens, on me met des bâtons dans les roues, ce n'est pas normal» , a-t-il d'abord lancé, avant de se montrer plus incisif : «Mais les joueurs qui préparent le match à qui on ne sert pas le repas ce midi parce que des gens sont dans leur fauteuil et foutent rien ça on ne peut pas l'accepter.»

Broos va réfléchir à son avenir

Pour Broos, la défaite de mardi contre la Guinée (1-2) est en grande partie due aux dysfonctionnements de la fédération camerounaise. «La préparation du match a été mauvaise et ce n'est pas notre faute. (...) Ici on parle de l'équipe nationale camerounaise et avoir une organisation pareille, ce n'est pas pour ça qu'on a bossé pendant un an. On veut un retour, moi surtout» , a-t-il expliqué. Et l'ancien entraîneur de Trabzonspor n'écarte pas un départ.

«Maintenant, je dois dire que je me pose des questions pour continuer avec le Cameroun. Parce que si tu bosses et qu'à chaque fois les mêmes erreurs se reproduisent, alors je me dis que c'est impossible de continuer. (...) Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun, je vais réfléchir» , a lancé Broos. En position de force après son sacre au Gabon, le Belge tente-t-il un coup de bluff, lui qui avait déjà dû mettre la pression à ses dirigeants pour toucher ses premiers mois de salaire selon L'Equipe ? Ses propos devraient faire réagir au pays...

