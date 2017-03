Transfert : les courtisans d'Alexis Sanchez sont prévenus !

Alors qu'une prolongation de contrat entre Arsenal et Alexis Sanchez est mal engagée, le club londonien a fixé le prix de son ailier en cas d'échec dans les discussions. Et les Gunners ne comptent pas brader le Chilien.

Alexis Sanchez et Arsenal, bientôt la fin ?

Plus les semaines passent, et plus Alexis Sanchez semble s'éloigner d'Arsenal. En effet, l'ailier de 28 ans n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2018 et les discussions sont au point mort. Frustré par l'incapacité du club londonien à progresser, en championnat comme en Ligue des Champions, l'international chilien aurait même décidé de faire ses valises en fin de saison.

Si l'ancien Barcelonais peut se servir de la menace d'un départ pour obtenir un salaire plus élevé, lui qui demande 260 000 euros hebdomadaires soit le double de ce qu'il touche actuellement, la situation laisse tout de même peu de place à l'optimisme pour les supporters d'Arsenal. D'ailleurs, les dirigeants du club londonien ont même déjà fixé son prix en cas de non-prolongation avant l'été prochain.

Arsenal réclame 57,7 M€

Ainsi, l'Evening Standard assure que les Gunners réclameront au moins 57,7 millions d'euros. Si le montant demandé est élevé pour un joueur qui ne possédera plus qu'un an de contrat, cela ne devrait pas refroidir les clubs intéressés par l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. A titre d'indication, le joueur passé par l'Udinese est actuellement évalué à 64 millions d'euros par Transfermarkt. Bien évidemment, ses courtisans tenteront de faire baisser le prix, mais les enchères pourraient grimper...

Annoncé récemment en pole sur ce dossier, le Paris Saint-Germain devra se frotter à une grosse concurrence. A ce prix-là, ses concurrents anglais Chelsea et Manchester City notamment n'auront sans doute aucune hésitation à débourser une telle somme. En Italie, la Juventus Turin et le Milan AC aimeraient aussi attirer le natif de Tocopilla. Le dossier Sanchez n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre.

