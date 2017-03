Argentine : Messi abattu après sa suspension, le Barça crie à l'injustice !

La suspension de Lionel Messi avec l'Argentine ne cesse de faire réagir. La superstar argentine est très marquée par la sanction de la FIFA alors que sa sélection est en difficulté. De son côté, le Barça critique cette décision et soutient sa superstar.

Messi va manquer à l'Argentine...

Lionel Messi se souviendra longtemps du match entre l'Argentine et le Chili (1-0), vendredi dernier en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Mais pas vraiment pour le succès de l'Albiceleste... Car cinq jours après, ce match fait encore couler beaucoup d'encre. La raison ? La suspension infligée par la FIFA à l'attaquant de 29 ans.

L'Argentine tremble

Pour avoir insulté les arbitres de la rencontre, Messi a écopé de quatre matchs de suspension et d'une amende de 9 000 euros. La Fédération argentine a confirmé avoir fait appel et assure que la superstar du FC Barcelone est très touchée. «Leo est abattu. On se sent impuissants, surpris. Je suis en colère, Messi est triste, comme nous, il aurait pu jouer, il a voyagé pour jouer, il aurait dû jouer» , a indiqué le secrétaire aux sélections nationales Jorge Miadosqui avant le match contre la Bolivie.

Une rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 perdue 2-0 par l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi. Avec ce revers, l'Albiceleste se fait doubler par la Colombie et le Chili, respectivement victorieux face à l'Equateur (2-0) et au Venezuela (3-1). A quatre journées de la fin, la sélection argentine retombe à la 5e place, celle de barragiste, et peut s'inquiéter alors que Messi sera encore suspendu face à l'Uruguay, au Venezuela et au Pérou...

Le Barça critique la FIFA

S'il n'est pas directement impacté par cette suspension, puisqu'elle ne concerne que les matchs de la sélection, le FC Barcelone a tout de même tenu à réagir. Et le club catalan critique la décision de la FIFA. «Le FC Barcelone exprime sa surprise et son indignation devant la décision de la commission de discipline de la FIFA de sanctionner Lionel Messi après le match de qualification de la Coupe du monde Argentine-Chili. Le club considère la sanction injuste et totalement disproportionnée» , a réagi le club catalan.

Et le Barça a également eu un mot pour son joueur. «Enfin, le FC Barcelone souhaite réitérer son soutien à Leo Messi, athlète exemplaire pour son comportement sur et en dehors du terrain» , précise le communiqué. Sans doute averti de la déception de l'Argentin, l'actuel 2e de Liga tient ainsi à le réconforter en affichant publiquement son soutien. Car Barcelone aura besoin d'un Messi bien dans sa tête pour espérer glaner quelques trophées en fin de saison.

Que pensez-vous de la suspension infligée à Messi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...