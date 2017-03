Ronaldo le mieux payé du monde, Blanc sur le podium des coachs, Thiago Silva patron de la L1... Les chiffres fous du foot ! Damien Da Silva - Actu Espagne, Mise en ligne: le 27/03/2017 à 15h37 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Avec 87,5 millions d'euros de revenus sur la saison 2016-2017, Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé du monde selon un classement publié par le magazine France Football. Chez les entraîneurs, José Mourinho domine alors que Thiago Silva s'impose comme le patron en Ligue 1. Cristiano Ronaldo a touché le jackpot en 2016-2017. Cristiano Ronaldo peut décidément avoir le sourire ! Vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro 2016 l'an dernier et récent gagnant du Ballon d'Or, l'attaquant du Real Madrid peut aussi se targuer d'être le footballeur le mieux payé de la planète. En effet, dans un classement publié dans le magazine France Football, l'international portugais a touché la somme impressionnante de 87,5 millions d'euros sur la saison 2016-2017 en prenant en compte ses salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires. Ronaldo largement en tête, Mourinho règne chez les coachs Avec plus de 10 millions d'euros d'avance sur son premier concurrent, Lionel Messi (76,5 millions d'euros), Ronaldo domine assez nettement sa catégorie. D'autant plus que le fossé est encore plus important entre ce duo et les autres membres du Top 5 avec les présences de l'ailier du FC Barcelone Neymar (55,5 millions d'euros), du joueur du Real Madrid Gareth Bale (44 millions d'euros) et du milieu offensif de l'Hebei China Fortune Ezequiel Lavezzi (28,5 millions d'euros). Pour les entraîneurs, l'actuel manager de Manchester United José Mourinho mène la danse avec 28,5 millions d'euros de revenus. Autant dire que les rois de la finance sont portugais pour cet exercice ! Derrière, on retrouve Marcello Lippi (23,5 millions d'euros), expatrié en Chine, mais aussi Laurent Blanc (20 millions d'euros), qui profite sans être en poste de l'argent du Paris Saint-Germain. Ensuite, les coachs du Bayern Munich Carlo Ancelotti (15,8 millions d'euros) et de Manchester City Pep Guardiola (14,5 millions d'euros) complètent le Top 5. En Ligue 1, Thiago Silva domine... Le PSG omniprésent Et à l'échelle de la Ligue 1, quelle est la réalité ? Après le départ de Zlatan Ibrahimovic pour Manchester United, le joueur le mieux rémunéré se trouve toujours au PSG avec le défenseur central Thiago Silva. En prenant en compte ses salaires bruts et les primes contractuelles (sans les revenus publicitaires), le Brésilien a touché 14,4 millions d'euros sur cette saison. Juste derrière, l'attaquant de l'AS Monaco Radamel Falcao (13,6 millions d'euros) talonne sérieusement le capitaine du PSG, alors que l'ailier francilien Angel Di Maria (12,6 millions d'euros) complète le podium. Dans le Top 5, on notera également les présences du milieu Marco Verratti (11,8 millions d'euros) et du buteur Edinson Cavani (10,2 millions d'euros). Le constat est assez rapide avec une forte domination du club de la capitale. En tout cas, ces chiffres ont de quoi donner le tournis ! Le Top 5 des joueurs les mieux payés sur la saison 2016-2017 (salaires bruts + primes + revenus publicitaires) : 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : 87,5 M€

2. Lionel Messi (FC Barcelone) : 76,5 M€

3. Neymar (FC Barcelone) : 55,5 M€

4. Gareth Bale (Real Madrid) : 44 M€

5. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) : 28,5 M€ Le Top 5 des coachs les mieux payés sur la saison 2016-2017 (salaires bruts + primes + revenus publicitaires) : 1. José Mourinho (Manchester United) : 28,5 M€

2. Marcello Lippi (Chine) : 23,5 M€

3. Laurent Blanc (ex-PSG) : 20 M€

4. Carlo Ancelotti (Bayern Munich) : 15,8 M€

5. Pep Guardiola (Manchester City) : 14,5 M€ Le Top 5 des joueurs les mieux payés en Ligue 1 sur la saison 2016-2017 (salaires bruts + primes) : 1. Thiago Silva (PSG) : 14,4 M€

2. Radamel Falcao (Monaco) : 13,6 M€

3. Angel Di Maria (PSG) : 12,6 M€

4. Marco Verratti (PSG) : 11,8 M€

5. Edinson Cavani (PSG) : 10,2 M€ Que pensez-vous de ces chiffres ? De telles sommes sont-elles justifiées ?





