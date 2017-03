Real : ses moments de doute, sa relation avec Zidane, son avenir... Varane se livre

En difficulté durant les premiers mois de l'ère Zinédine Zidane au Real Madrid, Raphaël Varane a fait le choix de s'accrocher plutôt que de céder aux sirènes de Manchester United. Et depuis une franche explication avec son entraîneur, le défenseur central dispose d'un véritable statut de titulaire.

Raphaël Varane comme un poisson dans l'eau au Real Madrid.

Convalescent après une blessure à la cuisse, Raphaël Varane fait défaut à l'équipe de France pour ce rassemblement de mars qui se conclura par un match amical contre l'Espagne mardi (21h). Du coup, le défenseur central de 23 ans a profité de la trêve internationale pour effectuer un large tour d'horizon sur sa situation au Real Madrid.

Il faut se rappeler qu'il y a un an encore, les choses se présentaient plutôt mal pour le Tricolore. Depuis sa nomination sur le banc merengue en janvier 2016, l'entraîneur Zinédine Zidane se passait de l'ancien Lensois lors des matchs importants en Ligue des Champions.

R. Varane - «j'aurais eu besoin de davantage d'explications»

«Il est arrivé en cours de saison et a dû faire des choix rapidement. Cela a été difficile pour moi à vivre. À ce moment-là, j'aurais eu besoin de davantage d'explications», a reconnu l'international français dans les colonnes du quotidien L'Equipe. «Nous avions des désaccords mais nous étions capables, l'un comme l'autre, de nous remettre en cause.» Durant l'intersaison, l'intérêt du Manchester United de José Mourinho, qui n'a pas hésité à lui faire confiance durant son passage à la Maison Blanche, se faisait de plus en plus pressant. De quoi inciter Varane à se poser les bonnes questions.

Varane a eu une franche discussion avec Zidane

«En fait, je me suis surtout demandé si le club était en phase avec mon projet, à savoir jouer», a expliqué le Nordiste, qui a ensuite tout mis à plat avec Zidane lors d'une discussion en juin dernier. Le début d'un nouveau départ. «Le président et le coach m'ont affirmé qu'ils allaient dans mon sens. J'ai mis la tête dans le guidon et j'ai bossé avant et pendant la préparation. (…) Il (Zidane) m'a dit les choses clairement. Notamment que j'étais important à ses yeux. Nous sommes repartis sur de bonnes bases. Je m'efforce de lui rendre la confiance qu'il m'accorde en me faisant jouer. (…) Depuis, nous nous entendons très bien.»

Surtout qu'avec la méforme de Pepe, en fin de contrat en juin prochain, le natif de Lille a pu enchaîner les titularisations cette saison. Lié au vainqueur de la dernière Ligue des Champions jusqu'en juin 2020, Varane se montre catégorique sur son avenir. «Je suis très bien à Madrid. Tous les voyants sont au vert. On a prévu de faire le point à la fin de la saison (sur une éventuelle prolongation, ndlr). Faire tout ma carrière ici ? Ce serait magnifique.» Et largement envisageable.

