OM : Boutobba ne regrette pas son départ, mais se garde bien de conseiller Kamara Romain Lantheaume - Actu Espagne, Mise en ligne: le 27/03/2017 à 10h34 Parti gratuitement de l'Olympique de Marseille sans signer son premier contrat professionnel l'été dernier, le milieu offensif Bilal Boutobba attend toujours de jouer avec l'équipe première du FC Séville. Du coup, le minot est partagé au moment de conseiller Boubacar Kamara, dans une situation proche de la sienne à l'OM. Bilal Boutobba doit prendre son mal en patience au FC Séville. Son cas symbolise les difficultés de l'Olympique de Marseille en matière de formation. Après avoir fait ses classes avec le club phocéen, Bilal Boutobba a quitté l'OM gratuitement à l'issue de son contrat aspirant l'été dernier, rejoignant le FC Séville où il a signé son premier contrat professionnel. Sauf qu'en Andalousie, les choses ne se passent pas forcément comme prévu pour le milieu offensif de 18 ans, toujours pas apparu avec l'équipe première. «Je ne regrette pas mon choix. (…) C'est difficile, parce que je ne joue pas, mais je travaille. C'est la première année, je m'adapte. Je vais tout faire pour m'imposer», a promis l'international U19 français ce lundi dans les colonnes de L'Equipe. Monchi croit toujours en lui Heureusement pour lui, le minot peut compter sur son père, qui l'a suivi en Espagne, et sur le soutien du milieu de terrain Steven N'Zonzi qui l'a pris sous son aile. Et puis, signe qui ne trompe pas, le célèbre directeur sportif de Séville, Monchi, s'est opposé à son départ en prêt cet hiver à Tours. «Il ne m'a pas pris pour rien. Il m'a dit que j'avais le temps, c'est aussi le message de l'entraîneur de la réserve, Diego Martinez», s'est rassuré le Tricolore. Pour lui, cette situation doit avoir des airs de déjà-vu. Lancé dans le grand bain à Marseille par Marcelo Bielsa, qui en avait fait le plus jeune joueur de l'histoire de l'OM en championnat face à Monaco à 16 ans, 3 mois et 15 jours en 2014, Boutobba n'avait ensuite pas été utilisé par Michel puis Franck Passi en 2015-2016. B. Boutobba - «ce n'est pas à moi de dire à Kamara ce qu'il doit faire» «Marseille reste ma ville, même si j'y retourne rarement. Je suis content que ça aille mieux pour l'OM, cette saison», a assuré le jeune joueur, qui se dit également heureux d'assister à l'éclosion de Maxime Lopez, son «frérot» du centre de formation. En revanche, pas question pour le Sévillan de conseiller Boubacar Kamara. En fin de contrat aspirant en juin prochain, le défenseur de 17 ans se retrouve dans une situation proche de la sienne la saison passée. La jeune pépite tarde à signer son premier contrat professionnel en faveur de l'OM et les cadors comme Dortmund, Arsenal et Manchester City se trouvent à l'affût. «Ce n'est pas à moi de dire à Kamara ce qu'il doit faire», a coupé court le Marseillais de naissance. «C'est son choix et celui de sa famille. C'est un risque, l'étranger, tu quittes ta vie, tes amis, la moitié de ta famille. Mais tous les grands joueurs l'ont fait un jour.» En tout cas, l'exemple de Boutobba et ses difficultés à Séville pourraient laisser Kamara songeur… D'après vous, Bilal Boutobba va-t-il parvenir à s'imposer à Séville un jour ? Pensez-vous que son exemple puisse inciter Boubacar Kamara à passer pro à l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





