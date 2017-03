PSG : la situation de Ben Arfa alerte déjà un club européen...

Mécontent de son temps de jeu au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa a exprimé son mal-être dimanche dans une vidéo. Si sa situation ne s'améliore pas au sein du club de la capitale, le Français se dirigera sûrement vers un départ cet été et un prétendant serait déjà à l'affût.

Hatem Ben Arfa vers un départ du PSG cet été ?

«Je continue à me battre parce que c'est un club que j'aime profondément. Je sais que je peux vraiment aider cette équipe. A tous les matchs je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même. Je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance.»

Dimanche, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa s'est exprimé sur sa situation difficile au sein du club de la capitale. Remplaçant depuis plusieurs mois, le Tricolore a lancé un véritable cri du coeur pour tenter d'avoir sa chance sous les ordres d'Unai Emery. Si rien ne dit que cette méthode va fonctionner, elle a déjà des conséquences.

Le FC Séville a entendu le message...

En effet, à l'occasion de cette sortie publique, l'ancien Niçois a très clairement ouvert la porte à un départ dans quelques mois du PSG. Une annonce qui n'a absolument pas échappé au FC Séville ! Ainsi, d'après les informations du média ibérique Estadio Deportivo, les dirigeants andalous suivent avec une très grande attention l'évolution du cas Ben Arfa.

Déjà tout proche de rejoindre la formation espagnole l'été dernier avant d'être contacté par le PSG, le natif de Clamart reste un joueur apprécié par l'entraîneur de Séville Jorge Sampaoli et son profil correspond au style de jeu prôné par l'Argentin. Toujours dans les petits papiers de l'actuel 3e de Liga, Ben Arfa disposerait d'une belle opportunité pour se relancer.

Séville, le club idéal ?

Dans l'hypothèse où le joueur de 30 ans ne parvient pas à relever la tête avec le PSG en cette fin de saison, il pourra difficilement espérer rebondir dans un club plus huppé que Séville. Bien partis pour se qualifier pour la Ligue des Champions, les Sévillans ont aussi l'habitude de relancer des joueurs en difficulté, à l'image des récents paris avec Samir Nasri ou encore Stevan Jovetic. Dans une bonne équipe européenne et avec la confiance du coach, Ben Arfa se retrouverait dans de bonnes conditions pour réaliser ce qu'il fait de mieux : jouer au football.

Que pensez-vous de l'intérêt du FC Séville pour Hatem Ben Arfa ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...