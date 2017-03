Journal des Transferts : Une folie pour Mbappé, Arsenal joue avec le feu pour Ozil et Sanchez, la mise au point Griezmann...

Une offre stratosphérique refusée pour Mbappé, Arsenal joue avec le feu pour Ozil et Sanchez, une mise au point pour Griezmann, Bakayoko aurait déjà choisi son futur club, Marseille discute pour Gomis et patiente pour Vainqueur... Voici le Top 5 des derniers gros dossiers mercato de la semaine à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces derniers jours.

Kylian Mbappé fait saliver les grands clubs européens.

Le TOP 5 des dossiers de la semaine qu'il ne fallait pas rater

1. Une offre stratosphérique refusée pour Mbappé ?

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Véritable révélation de la saison sous les couleurs de l'AS Monaco, le jeune attaquant suscite l'intérêt des plus grandes formations européennes. D'après les médias espagnols, le Tricolore intéresse le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain, mais a surtout fait l'objet d'une offre de 110 millions d'euros de la part de Manchester United ! Cette proposition aurait été d'ailleurs refusée par le club de la Principauté... De son côté, Mbappé aurait demandé à ses dirigeants de rester une saison supplémentaire à l'ASM afin de conserver un temps de jeu important avant la Coupe du Monde 2018.

2. Arsenal joue avec le feu pour Özil et Sanchez !

Si l'avenir d'Arsène Wenger est sur toutes les lèvres, Arsenal doit aussi gérer les cas Alexis Sanchez et Mesut Özil, en fin de contrat dans un an et qui n'ont toujours pas prolongé. Après des premières discussions qui n'ont mené à rien, les Gunners ont prévu de reprendre les négociations seulement cet été. En plein marché des transferts... «Pour le moment, nous n'avons pas d'accord avec Alexis Sanchez. Nous avons décidé de nous concentrer sur la fin de la saison et d'en parler cet été. C'est la même situation avec Özil, a admis Wenger sur beIN Sports. Si vous ne trouvez pas d'accord et que les négociations durent, ce n'est pas bon. Il est préférable alors d'arrêter là et de se rasseoir pour discuter pendant l'été.» En 2012, dans la même situation qu'Özil et Alexis Sanchez, Robin van Persie avait quitté Arsenal pour Manchester United pour même pas 30 millions d'euros.

3. La mise au point pour Griezmann !

Depuis plusieurs mois, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann se retrouve annoncé dans le viseur de Manchester United. Jeudi, le Manchester Evening News a même révélé l'existence d'un accord entre l'international français et le club anglais pour cet été ! Agacé par cette nouvelle rumeur, le clan du Tricolore a tenu à réagir dans les colonnes de L'Equipe. «Il y a des prises d'informations de grands clubs européens, et notamment anglais. Mais il a les deux chaussures à l'Atlético. Ainsi, il n'y a aucun accord verbal et encore moins contractuel avec qui que ce soit», a assuré l'entourage de Griezmann. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros, le natif de Mâcon risque d'être l'un des feuilletons à suivre du prochain mercato...

4. Bakayoko aurait déjà choisi son futur club

Auteur d'une superbe saison avec l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko voit son nom circuler en Angleterre depuis plusieurs mois. Et d'après les informations de Sky Sports, le milieu de terrain monégasque a choisi de rejoindre Chelsea ! Si cet accord entre le joueur et les Blues se confirme, le club londonien doit encore s'entendre avec Monaco. Et les négociations s'annoncent intenses puisque les dirigeants monégasques réclament 60 millions d'euros pour lâcher un joueur recruté 8 millions d'euros en provenance de Rennes en 2014. L'ASM devrait donc encore réaliser une belle plus-value sur ce dossier.

5. Marseille discute pour Gomis et patiente pour Vainqueur...

L'Olympique de Marseille va vivre un mercato d'été important avec le véritable lancement du projet de Frank McCourt. Mais avant de se projeter, les dirigeants olympiens doivent aussi régler les situations des joueurs évoluant actuellement à l'OM grâce à des prêts. Appartenant toujours à Swansea, le buteur Bafétimbi Gomis fait ainsi actuellement l'objet de discussions entre les deux clubs pour un transfert définitif selon L'Equipe. A l'inverse, Marseille n'a toujours pas entamé des négociations avec l'AS Roma pour le milieu William Vainqueur. Auteur d'une belle saison, l'ex-Nantais serait disponible contre un chèque de 3 millions d'euros, mais l'OM ne veut pas se précipiter et espère profiter de la fin de son contrat en juin 2018 pour obtenir un prix encore plus abordable.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 25 mars 2017 à 12h00.

C'est officiel :

- Le défenseur central Adama Soumaoro a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 avec Lille.

- L'attaquant de Bordeaux Gaëtan Laborde a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2020.

- Le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger a quitté Manchester United pour le Chicago Fire.

- Marc Wilmots est devenu le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le Paris Saint-Germain serait intéressé par le duo Monchi - Alberto Benito pour prendre les commandes de la direction sportive.

- Peu utilisé par Unai Emery, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa songerait à un départ cet été.

- L'agent de Marco Verratti a encore semé le doute concernant l'avenir de son client au Paris Saint-Germain, mais le milieu ne devrait pas bouger.

- Sous contrat jusqu'en juin 2019, le milieu Adrien Rabiot préfère attendre la fin de la saison avant d'éventuellement prolonger.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria plairait à la Juventus Turin.

- Le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur le défenseur de l'AS Roma Kostas Manolas.

- Le Paris Saint-Germain surveillerait le latéral gauche de Nice Dalbert.

- L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette se rapprocherait encore de l'Atletico Madrid. Arsenal serait toujours intéressé.

- Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Emanuel Mammana a été supervisé par le FC Valence.

- L'Olympique Lyonnais pourrait écouter les offres concernant le milieu offensif Nabil Fekir.

- Proposé à l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un transfert de Corentin Tolisso, le milieu de la Juventus Turin Mario Lemina intéresserait aussi son ancien club l'Olympique de Marseille.

- L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille aimeraient le latéral gauche de la Juventus Turin Kwadwo Asamoah.

- Le gardien de Porto Iker Casillas aurait reçu une offre avec un contrat de 2 ans de la part de l'Olympique de Marseille.

- L'attaquant d'Angers Nicolas Pepe donnerait sa priorité à l'Olympique de Marseille.

- L'AS Monaco pourrait enregistrer entre 2 et 4 départs importants l'été prochain.

- L'ailier de l'AS Monaco Bernardo Silva serait courtisé par le Bayern Munich.

- Monaco courtiserait le milieu de l'Inter Milan Marcelo Brozovic.

- Le latéral polyvalent de l'AS Monaco Djibril Sidibé serait estimé à 25 millions d'euros.

- Lille devrait définitivement s'attacher les services du milieu prêté par Braga Xeka.

- En fin de contrat à Bordeaux, le gardien Cédric Carrasso se trouverait en contact avec Rennes.

- Nice surveillerait la situation du milieu de Lens Benjamin Bourigeaud.

- L'AS Saint-Etienne aurait coché les noms des Messins Ivan Balliu et Ismaïla Sarr pour l'an prochain.

À l'étranger :

- L'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone a assuré qu'il allait rester l'an prochain.

- Le FC Barcelone aimerait recruter le milieu du Real Madrid Isco gratuitement en juin 2018. De son côté, l'Espagnol a démenti un départ vers les Blaugrana...

- L'attaquant de l'Atletico Madrid Kevin Gameiro ferait l'objet d'une offre dingue venant de Chine.

- Dortmund estime l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang à 65 millions d'euros.

- Le coach de Dortmund Thomas Tuchel a démenti les rumeurs l'envoyant à Arsenal.

- En manque de temps de jeu, l'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi sera disponible via un prêt l'an prochain.

- Arsenal serait prêt à proposer 30 millions d'euros pour le milieu du FC Barcelone Arda Turan.

- En difficulté à Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko penserait à un départ cet été.

- L'ailier de Leicester Ryad Mahrez serait déterminé à signer au FC Barcelone et l'intérêt serait réciproque.

- Manchester City s'intéresserait aux gardiens du FC Barcelone Marc-André ter Stegen et de Benfica Ederson. Un accord avec le Brésilien a été évoqué...

- Le milieu de terrain du FC Séville Steven N'Zonzi disposerait déjà d'un accord pour rejoindre la Juventus Turin.

- Le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly ne bougera pas cet été.

