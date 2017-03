Chelsea : le plan très audacieux de l'Inter pour convaincre Conte Youcef Touaitia - Actu Transferts, Mise en ligne: le 24/03/2017 à 14h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A la tête d'une superbe équipe de Chelsea, Antonio Conte n'est pas sûr de rester à Londres la saison prochaine. Et pour cause, l'Italien ne disposerait pas, pour le moment, des garanties nécessaires pour poursuivre sa mission. Une brêche dans laquelle souhaiterait s'engouffrer l'Inter Milan, prêt à réaliser de grandes manoeuvres pour convaincre le technicien. Conte veut des garanties solides pour continuer à Chelsea. S'il est un entraîneur qui fait l'unanimité dans le monde du football, c'est bien Antonio Conte. Après un beau parcours avec l'équipe d'Italie, éliminée par l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2016, le technicien a repris Chelsea l'été dernier. Grâce à sa science de la tactique de très grande qualité, le Transalpin est parvenu à redresser le club londonien, leader incontestable en Premier League, après un exercice 2015-2016 calamiteux. Mais l'histoire d'amour pourrait prendre fin prochainement. Conte met la pression C'est tout du moins ce qu'affirme Tuttosport. En effet, le média affirme que le technicien transalpin n'est pas sûr d'avoir, pour le moment, des garanties concernant le prochain mercato estival et pourrait faire faux bond aux Blues. En cause, le possible départ de son attaquant vedette, Diego Costa, qui pourrait rejoindre la Chine contre une somme importante. Des informations à prendre avec des pincettes bien évidemment puisque l'homme fort des Blues, sous contrat jusqu'en juin 2019, se sent bien à Londres. Reste que pour la saison prochaine, celui-ci souhaiterait bâtir une équipe consistante pour jouer sur les différents tableaux et n'hésite pas à mettre la pression sur Roman Abramovitch pour parvenir à ses fins. Tuttosport annonce d'ailleurs que le propriétaire russe aurait soumis à Conte le nom de l'attaquant du FC Barcelone, Neymar, qui s'est récemment dit intéressé par un challenge en Angleterre, pour lequel une incroyable offensive pourrait être réalisée. Mais l'homme de 47 ans aurait de son côté «bloqué» ce dossier. Le plan fou de l'Inter De ce fait, la publication italienne nous informe que Conte pourrait être tenté par un retour dans son pays natal où l'Inter Milan, récemment racheté par le groupe Suning, lui offrirait les conditions nécessaires pour bâtir une équipe très compétitive. Et les noms sortis par le média ont de quoi faire réfléchir. En effet, les dirigeants lombards pourraient décider de consacrer au moins 150 millions d'euros pour boucler les venues de Radja Nainggolan (AS Rome), Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg), Kalidou Koulibaly (Naples) mais aussi Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina) et James Rodriguez (Real Madrid). Une flopée de joueurs de grande qualité qui viendraient s'ajouter aux éléments déjà très intéressants dans les rangs des Nerazzurri. Reste à savoir si celui qui a passé seize années à la Juventus Turin (13 en tant que joueur, 3 en tant qu'entraîneur) accepterait de rejoindre l'ennemi de la Vieille Dame, 5e de Serie A et en mauvaise position pour disputer la prochaine Ligue des Champions. Un fantasme pour l'Inter qui a raison de tenter sa chance pour attirer dans ses filets le tacticien le plus côté en Europe. Selon vous, Conte peut-il jeter l'éponge à Chelsea ? Que pensez-vous du plan de l'Inter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





