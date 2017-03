Monaco : une offre stratosphérique refusée pour Mbappé, le Real prêt à tout pour un futur "crack mondial" ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 22/03/2017 à 12h52 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Kylian Mbappé fait la Une des médias espagnols ce mercredi. L'attaquant de l'AS Monaco est annoncé dans le viseur du Real Madrid qui serait prêt à faire une très grosse offre. L'ASM aurait déjà refusé une proposition de 110 M€ en provenance d'Angleterre ! Mbappé rend fous les cadors européens ! Véritable révélation de la saison en France, Kylian Mbappé s'est aussi fait un nom en Europe grâce à ses performances remarquées en Ligue des Champions face à Manchester City (3-5, 3-1). Ces dernières semaines, le jeune attaquant de l'ASM est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Et sa cote n'est pas près de baisser avec sa première convocation en équipe de France. En Une de Marca et AS Ce mercredi, la presse espagnole s'enflamme pour la pépite monégasque puisque Marca et AS en font leur Une ! «La perle du mercato» , titre le premier. «Fascinés par Mbappé» , écrit le second. Une mise en avant médiatique à l'étranger qui en dit long sur la dimension prise par Mbappé. Et si les médias madrilènes en parlent à ce point, c'est notamment en raison de l'intérêt du Real Madrid. Comme Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Manchester United, le FC Barcelone ou encore le Paris SG, la Casa Blanca est sous le charme du natif de Bondy. Alors que Zinedine Zidane avait déjà voulu attirer le Monégasque au sein de l'équipe réserve en 2012, les Merengue sont prêts à prendre un risque financier pour s'offrir un joueur de son talent. Une offre de 110 M€ refusée ! «Mbappé est un joueur qui finira par devenir un crack mondial. Il nous rappelle Ronaldo, quand il brillait à cet âge au PSV Eindhoven, ou Henry quand on voulait le faire venir avec Trezeguet à Madrid» , lâche un dirigeant madrilène. Le quotidien AS l'assure, le Real Madrid a l'intention de tout tenter pour s'offrir Mbappé l'été prochain. Mais quel sera son prix ? Au vu des montants fous observés ces dernières années et de la cote du Monégasque, âgé seulement de 18 ans, un transfert pourrait rapporter très gros à Monaco. AS affirme même que le club de la Principauté a refusé une offre de 110 millions d'euros d'un club anglais la semaine passée ! Une information étonnante même si les dirigeants monégasques n'ont pas besoin de se presser pour vendre leur pépite et faire grimper les enchères. Un prix fixé à 120 M€ ? D'ailleurs, si ce refus se vérifiait, cela pourrait confirmer l'information lâchée par la chaîne espagnole La Sexta, qui affirmait mardi que le Real Madrid a contacté l'agent Jorge Mendes, proche du président monégasque Dmitri Rybolovlev, pour servir d'intermédiaire. Et il aurait annoncé à la Casa Blanca que l'ASM réclamait 120 millions d'euros pour lâcher son joyau. Reste à savoir s'il s'agit du prix réellement demandé par Monaco ou si Mendes tente d'utiliser ses compétences en la matière pour permettre aux dirigeants monégasques de faire grimper les enchères. A ce prix, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire devant Paul Pogba (105 M€ + 5M€ de bonus). Le feuilleton Mbappé s'annonce très long... "La perle du mercato" "Fascinés par Mbappé" Mbappé a-t-il le niveau pour rejoindre déjà un très grand club européen ? Pour vous, quel serait le juste prix ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





