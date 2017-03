PSG : direction sportive, staff... Vers une restructuration majeure du club la saison prochaine ? Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 22/03/2017 à 11h56 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Piteusement éliminé par le FC Barcelone (4-0, 1-6) lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait opérer de grands changements l'été prochain. Annoncé sur la sellette, Unai Emery devrait continuer l'aventure. Mieux encore, le Basque pourrait avoir les coudées franches pour une refonte importante du club à tous les niveaux. Al-Khelaïfi plus que jamais derrière Emery ? Deux semaines après avoir vécu la plus grande humiliation de son histoire à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se remet doucement de ce cataclysme. Désigné par certains comme le principal responsable de cet échec, Unai Emery est même annoncé sur la sellette et pourrait payer les pots cassés. Il n'en serait finalement rien. En effet, Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est immédiatement rendu au Qatar pour recevoir des directives du patron de QSI, Tamim ben Hamad Al Thani, est revenu avec la ferme intention de stabiliser le club. Un ticket Monchi-Alberto Benito à la direction sportive ? Selon Goal, le président n'a aucunement l'intention de mettre fin à l'aventure du Basque, bien au contraire. D'après nos confrères, le dirigeant parisien a «passé de longues minutes au téléphone» avec son entraîneur afin que celui-ci lui fasse part de ses envies pour faire progresser l'institution. Parmi les conseils glissés par Emery à son supérieur hiérarchique, sa volonté de voir débarquer une pointure dans le rôle de directeur sportif. S'il ne pointe pas du doigt le travail de Patrick Kluivert et d'Olivier Létang, énormément décriés, l'Espagnol «sort une nouvelle fois le nom de Monchi» à Al-Khelaïfi. Le média affirme que le directeur sportif, sur le départ du FC Séville, a mis «en suspens ses négociations avec l'AS Rome» et attend un signal clair de la part des décideurs franciliens pour apporter sa contribution à l'avenir. Mais Emery va plus loin. Ainsi, l'Ibère aurait également soumis le nom d'un certain Alberto Benito. Ancien directeur sportif d'Almeria, où Emery a officié entre 2006 et 2008, l'ex-acolyte du technicien parisien a depuis rebondi du côté de l'Anorthosis Famagouste à Chypre mais ne serait pas contre un départ au PSG, où un poste d'adjoint ne lui déplairait pas. Surtout que Benito est également un ami de Monchi. Un duo qui pourrait donc s'installer à la direction sportive du champion de France si Al-Khelaïfi suit les recommandations de son coach sur ce point précis. Un staff remodelé Au niveau du staff technique, de nombreux changements sont également à prévoir. Ainsi, l'actuel entraîneur des gardiens, Nicolas Dehon, devrait se diriger vers la sortie. L'homme de 48 ans devrait être remplacé par Javi Garcia, retourné au FC Séville en juin 2015 après une pige d'un an à Swansea. Mais le natif de Maubeuge ne serait pas le seul à quitter Paris. De ce fait, certains préparateurs physiques seraient également sur le départ et pourraient eux aussi être remplacés par d'anciens collaborateurs d'Emery en Espagne. En attendant d'y voir plus clair, Al-Khelaïfi prend note des volontés de son tacticien qui va également devoir se pencher sur les nouveaux joueurs à recruter pour le PSG version 2017-2018. Selon vous, ces changements sont-ils nécessaires pour faire passer un cap au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





