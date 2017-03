Equipe de France : la liste de Deschamps avec les quatre nouveaux Mbappé, Mendy, Tolisso et Thauvin !

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce jeudi sa liste des 24 joueurs convoqués pour affronter le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Plusieurs surprises sont à noter avec les convocations de Kylian Mbappé, Florian Thauvin, Corentin Tolisso et Benjamin Mendy.

Deschamps a réservé quelques surprises

Didier Deschamps a décidé d'ouvrir les portes de l'équipe de France à un peu plus de monde qu'habituellement. Ce jeudi, le sélectionneur tricolore a dévoilé sa liste des 24 joueurs convoqués pour affronter le Luxembourg, le 25 mars en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et l'Espagne, le 28 mars en amical, avec quatre nouveaux éléments qui débarquent dans le groupe.

Quatre Monégasques présents, Thauvin et Tolisso récompensés

Dans une forme époustouflante avec Monaco, le jeune attaquant Kylian Mbappé connait sa première convocation chez les A. Il est rejoint par son partenaire en club Benjamin Mendy, auteur d'une très belle saison sur le Rocher. Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'ASM possède quatre éléments chez les Bleus avec Thomas Lemar et Djibril Sidibé.

Plus constant et enfin à la hauteur des attentes avec l'OM, Florian Thauvin connaît aussi sa première convocation. Une belle récompense pour le Marseillais, qui prend la place de Kingsley Coman, en manque de temps de jeu au Bayern Munich. Le Lyonnais Corentin Tolisso intègre aussi le groupe et prend la place de Moussa Sissoko, pas assez utilisé à Tottenham et absent pour la première fois depuis très longtemps.

Kimpembe revient, Lacazette toujours absent

On notera l'absence de Steve Mandanda, qui revient d'une longue blessure à Crystal Palace. Le Parisien Alphonse Areola et le Rennais Benoit Costil accompagneront Hugo Lloris. En défense, le Parisien Presnel Kimpembe est de retour alors que Raphaël Varane vient tout juste de reprendre l'entraînement avec le Real Madrid. Lucas Digne, remplaçant au Barça, laisse donc sa place à Mendy. Au milieu, Deschamps fait toujours confiance à N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Adrien Rabiot.

Enfin, en attaque, la "3G" Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kevin Gameiro est toujours là et Ousmane Dembélé reste dans le groupe grâce à ses belles performances avec Dortmund. Dimitri Payet est lui aussi toujours présent alors qu'il retrouve petit à petit son meilleur niveau avec Marseille. En revanche, toujours pas d'Alexandre Lacazette. Ni de Karim Benzema dont l'absence n'a pas du tout été évoquée.

La liste des 24 Bleus :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benoit Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham).

Défenseurs : Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), B. Mendy (Monaco), Adil Rami (FC Séville), Bacary Sagna (Manchester City), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umiti (FC Barcelone).

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Lyon).

Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund), Kevin Gameiro (Atletico Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille).

Que pensez-vous de cette liste ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...