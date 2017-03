Real : encore héros des Merengue, Sergio Ramos impressionne !

De nouveau décisif face au Betis Séville (2-1) dimanche en Liga, Sergio Ramos a une fois de plus permis au Real Madrid de se sortir d'une situation compliquée. Un scénario qui se répète pour le défenseur central, déjà buteur à dix reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Sergio Ramos, un défenseur qui marque.

Il y a des joueurs qui ne parviennent pas à assumer leur statut... et il y a Sergio Ramos. Déjà considéré comme un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du football espagnol, le capitaine du Real repousse semaine après semaine ses limites et n'en finit plus d'impressionner.

Alors que les Merengue se retrouvaient dans une situation inconfortable face au Betis Séville dimanche en Liga, le solide roc est de nouveau sorti de sa boite à la 81e minute pour offrir la victoire aux siens (2-1).

Ramos, la stat qui tue

Une histoire qui se répète pour Ramos. Déjà buteur à dix reprises en 29 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, l'Ibère pointe au quatrième rang des meilleurs réalisateurs du club depuis le coup d'envoi de l'exercice derrière Cristiano Ronaldo (26), Karim Benzema (15) et Alvaro Morata (13). Mieux encore, ce 7e but de la tête en Liga lors de cet exercice face à la formation andalouse rappelle à quel point le patron de la Roja est «clutch».

Depuis son coup de tête décisif dans les derniers instants du temps additionnel en finale de la Ligue des Champions 2014 face à l'Atletico Madrid (4-1, ap), Ramos a inscrit 22 buts avec la Maison Blanche. Sur ce total impressionnant, 19 ont été marqués alors que le Real perdait ou était accroché. Une statistique absolument phénoménale qui atteste du niveau exceptionnel du joueur.

Atletico, Séville, Barcelone, Naples...

Car si le Bayern Munich, quelques semaines avant la victoire face aux Colchoneros en 2014, avait aussi mordu la poussière face à Ramos, qui avait inscrit un doublé de la tête à l'Allianz-Arena lors de la demi-finale retour (4-0), d'autres clubs ont subi la colère de l'Andalou. Lesquels ? Le FC Séville, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe en août dernier, qui avait encaissé un but dans le temps additionnel avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Le FC Barcelone, lors du match aller en Liga (1-1), avait également dû concéder le nul suite à une réalisation salvatrice du taulier de la défense du Real, tout comme Naples (3-1) mardi, qui a vu ses rêves de qualification pour les quarts de finale de la C1 s'envoler suite à un doublé express de l'homme de 30 ans. Une série incroyable pour Ramos, actuellement le meilleur à son poste dans le monde.

Selon vous, Sergio Ramos est-il le meilleur défenseur central du monde ?