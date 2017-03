Barça : Neymar, l'homme qui précipita la chute terrible du PSG Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 10/03/2017 à 09h19 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Si le FC Barcelone a réalisé une prouesse en éliminant le Paris Saint-Germain (6-1) mercredi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le club catalan le doit en partie à Neymar. Leader technique et psychologique des Blaugrana, le Brésilien a été le grand bonhomme d'une des soirées les plus dantesques de l'histoire du football européen. Neymar, bourreau du PSG. Les heures passent et les esprits restent marqués par l'incroyable exploit réalisé par le FC Barcelone. Balayés à l'aller (0-4), les Blaugrana ont puni le Paris Saint-Germain (6-1) lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi soir. Un exploit d'autant plus retentissant que la formation catalane a livré une prestation bien moins reluisante qu'elle n'a pu réaliser dans le passé. Mais dans cette soirée de folie, un homme est à ressortir : Neymar. Car si les envolées lyriques sur le Barça, les critiques acerbes sur le PSG n'ont pas manqué, la prestation du Brésilien a étrangement été passée sous silence. Le leader, c'est Neymar ! Plus précisément, elle n'a pas vraiment été analysée comme elle aurait dû l'être. Car si l'Auriverde, qui a été un des seuls à surnager au Parc des Princes, a été constant durant toute la partie en Catalogne, ses dix dernières minutes ont été tout simplement époustouflantes. A un point dont on ne se rend pas encore compte. Lionel Messi et Luis Suarez en dedans, l'ancien joueur de Santos a, tout seul, fait basculer le destin de deux clubs, le sien dans l'euphorie la plus totale, l'autre dans les abysses de l'enfer. A la 88e minute, alors que de l'aveu de Marco Verratti, «les Catalans n'y croyaient plus» , Neymar a su trouver la force pour envoyer un coup franc parfait dans la lucarne de Kevin Trapp. Si à ce moment, personne ne croyait à une possible remontée dans le temps additionnel, le Sud-Américain, lui, n'avait que cet objectif en tête. Le penalty étant anecdotique, il faut souligner le sang-froid presque inhumain de l'Auriverde sur sa passe décisive de toute beauté pour Sergi Roberto. Alors que les Parisiens étaient alignés dans la surface, Neymar a eu l'audace, l'intelligence et le culot d'oser un geste parfait pour permettre à son partenaire de faire exploser l'enceinte barcelonaise. Le match d'une vie pour Neymar Une louche pour la postérité dont les fans du Barça parleront pendant des années encore. Et s'il ne s'agit que d'un 8e de finale de C1, le numéro 11 du Barça est lui équivoque : ce match représente déjà le sommet de sa carrière de footballeur. «C'est le meilleur match que j'ai joué dans ma vie. Pour tout ce qu'il signifie, pour tout ce que nous avons vécu et parce que c'est une bonne période pour moi» , a souligné un Neymar euphorique après la rencontre. «Je sais que nous avons écrit l'histoire, une équipe comme celle-ci est capable de tout. La qualification semblait perdue, donc, nous avons joué sans pression, avec joie, en donnant tout pour marquer. C'est ce qui a fait la différence au niveau mental» , a souligné le joueur de 25 ans. Preuve que la superstar de le Seleçao a, et a toujours été le véritable poison du PSG, il a déjà inscrit sept réalisations en six parties face au club de la capitale. Des statistiques affolantes et un impact incontestable sur son équipe qui vont très certainement relancer l'intérêt des dirigeants parisiens pour sa personne. En tout cas, le Barça tient bien là un crack absolu qui lui a offert une des plus belles pages de son histoire. Qu'avez-vous pensé du match de Neymar ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





