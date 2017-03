Paris en plein cauchemar - Débrief et NOTES des joueurs (Barça 6-1 PSG)

Le FC Barcelone a réussi ce qu'aucune équipe n'avait fait avant lui. Corrigé 4-0 à l'aller, le Barça est revenu de nulle part pour abattre le Paris Saint-Germain ce soir. Battus 6-1 au Camp Nou, en fusion, les Parisiens ont vécu un véritable cauchemar et quittent donc déjà la Ligue des Champions.

Suarez et le Barça ont mis le PSG KO ce soir.

Luis Enrique avait promis l'enfer au Paris Saint-Germain. L'entraîneur du FC Barcelone a tenu ses promesses. Malheureusement pour les Parisiens. Alors qu'ils n'avaient statistiquement aucune chance de passer, les Blaugrana l'ont fait. Bien que corrigés 4-0 à l'aller, les Catalans ont su s'imposer 6-1 ce mercredi soir. Un vrai cauchemar pour les hommes d'Unai Emery, qui quittent donc la Ligue des Champions dès les 8es de finale. Incroyable. Cruel. Décevant.

Dans une ambiance énorme, les Blaugrana entamaient ce 8e de finale retour pied au plancher et ne mettaient que 3 petites minutes à ouvrir le score ! A la suite d'un gros cafouillage au sein de la défense parisienne, Trapp se trouait et Suarez marquait de la tête, le ballon ayant bien franchi la ligne malgré le retour de Meunier (1-0, 3e). Par la suite, Messi puis Neymar manquaient de peu la lucarne du but parisien. Asphyxiés, les champions de France retrouvaient un peu d'oxygène après un premier quart d'heure très compliqué.

Cavani avait pourtant éteint le Camp Nou à la 62e minute

Alors que le Barça ne l'inquiétait plus trop, le PSG encaissait un second but avant la pause. Encore trop tendre face à Iniesta, Marquinhos mettait Trapp en difficulté qui touchait à peine le ballon mais suffisamment pour pousser Kurzawa à manquer son dégagement et marquer contre son camp (2-0, 40e). A la mi-temps, les Catalans avaient déjà refait la moitié de leur retard. Et la deuxième période débutait comme la première. De façon cauchemardesque. Dans la surface, Meunier, après avoir glissé, accrochait Neymar. Messi transformait le penalty (3-0, 50e). Le Camp Nou était en transe. Cavani avait pourtant l'occasion de calmer tout le monde mais c'est le poteau qui repoussait la tentative de l'Uruguayen.

Mais sur sa deuxième occasion, El Matador ne manquait pas sa cible. Sur un long coup franc de Verratti, Kurzawa remettait de la tête pour Cavani, dont la volée crucifiait ter Stegen (3-1, 62e). Un but qui calmait sérieusement le public barcelonais en même temps qu'il mettait Emery dans un état second. L'Uruguayen pouvait doubler la mise dans la foulée mais le dernier rempart du Barça remportait son duel. Puis c'est Di Maria qui manquait son face à face. Deux ratés qui allaient peser lourd, très lourd dans la balance.

Verratti en larmes, Enrique hilare

Car en fin de rencontre, sur coup franc, Neymar rehaussait encore un peu plus sa grosse prestation du jour (4-1, 89e). L'impensable allait alors arriver. Neymar, encore lui, punissait sur penalty un Marquinhos de nouveau fautif (5-1, 91e). Puis Sergi Roberto envoyait le Barça au paradis dans les dernières secondes (6-1, 95e). Tous les Parisiens s'effondraient alors. Verratti était en larmes. Meunier aussi. Luis Enrique, lui, était hilare. L'entraîneur barcelonais tenait sa remontada. Alors qu'on les dit en froid, Lionel Messi l'enlaçait longuement. Les Barcelonais ont donc réussi ce que personne n'avait jamais fait avant eux. C'est beau, c'est grand pour les Catalans. Aussi grand que c'est terrible pour Paris.

La note du match : 10/10

Même si la déception parisienne est gigantesque, on a assisté au Camp Nou ce soir à une rencontre historique. On n'oubliera jamais cette remontada barcelonaise. Même si elle est cruelle pour tous les Français.

Les buts

- Dans sa surface, la défense parisienne ne parvient pas à écarter le danger. Marquinhos est trop tendre et Trapp ne sait pas trop s'il doit intervenir ou non. Le portier du PSG finit par se décider mais trop tard, Suarez reprend avant lui victorieusement le ballon de la tête (1-0, 3e).

- Dans la surface, Marquinhos n'est pas assez dur face à Iniesta, qui parvient à talonner. En déviant du bout des gants, Trapp amène Kurzawa à manquer son dégagement. Le Parisien marque contre son camp (2-0, 40e).

- Sur le côté droit de la surface parisienne, Meunier trébuche et tombe au sol. Neymar joue bien le coup en venant au contact du Belge. Messi transforme le penalty (3-0, 50e).

- Sur un long coup franc de Verratti, Kurzawa s'arrache pour remettre de la tête en retrait pour Cavani, dont la volée puissante trompe ter Stegen (3-1, 62e).

- Aux 20 mètres, légèrement excentré côté gauche, Neymar envoie sa frappe sur coup franc dans la lucarne d'un Trapp médusé (4-1, 89e).

- Sur un long ballon, Marquinhos se fait encore piéger et accroche légèrement Suarez. Neymar transforme le penalty (5-1, 91e).

- Sur un ballon par-dessus la défense de Neymar, Sergi Roberto, oublié par Aurier, se jette et trompe de près Trapp (6-1, 95e). Le but de la qualification pour le Barça !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Neymar (10/10)

C'est le grand artisan de cette remontada. Très mobile sur son côté gauche, le Brésilien a fait mal aux Parisiens ce soir. Très, très mal. Tout proche de marquer d'une superbe frappe enroulée en première période, il obtient aussi le penalty transformé par Messi après la pause. En fin de rencontre, il signe un doublé dans les dernières minutes avant d'être passeur décisif sur le but de la qualification de Sergi Roberto. Tout simplement énorme ce soir.

FC BARCELONE :

Marc-André Ter Stegen (7) : battu sur la volée de Cavani, le portier barcelonais sauve ensuite les siens en remportant son duel face à l'Uruguayen. Un arrêt d'une importance capitale.

Samuel Umtiti (7) : le Français a été très bon au sein de la défense à trois du Barça. Appliqué à la relance, il a été important dans la construction du jeu catalan.

Javier Mascherano (7) : s'il peut offrir un penalty au PSG en première période en déviant un centre de Draxler du bras, l'Argentin a ensuite réussi plusieurs retours importants, comme sur celui devant Di Maria en fin de rencontre.

Gerard Piqué (7) : lui aussi a été très bon en charnière centrale. Doté d'une lecture du jeu impeccable, l'international espagnol a coupé de nombreuses trajectoires.

Rafinha (6) : collé à la ligne de touche sur son côté droit, il a touché de nombreux ballons, surtout en première période, mais n'a pas été si dangereux que cela. Remplacé à la 76e minute par Sergi Roberto (non noté), qui inscrit le but de la qualification barcelonais à la dernière seconde. L'un des héros de la soirée catalane.

Andrés Iniesta (8) : le maître à jouer barcelonais a encore été très précieux au milieu de terrain. Décisif aussi, puisque c'est lui qui pousse Kurzawa à la faute sur le deuxième but de son équipe. Remplacé à la 65e minute par Arda Turan (non noté), qui n'a pas été l'acteur le plus influent de la fin de match.

Sergio Busquets (7) : efficace à la récupération, il a empêché toute tentative parisienne en première période. En évoluant très haut, il a permis à son équipe d'étouffer les champions de France.

Ivan Rakitic (8) : l'ancien joueur du FC Séville a été très en vue au milieu de terrain. Multipliant les courses pour récupérer le ballon et déclencher des offensives, il s'est dépensé sans compter. Remplacé à la 84e minute par André Gomes (non noté), entré pour vivre au plus près le miracle barcelonais.

Luis Suárez (8) : un poison permanent pour la défense parisienne. Après avoir ouvert le score en tout début de match, il pousse Marquinhos à la faute en fin de rencontre, permettant à Neymar de marquer sur penalty.

Lionel Messi (6) : on a vu un petit Messi ce soir. Mais même s'il a été discret, l'Argentin ne manque pas l'occasion de marquer sur penalty et a aussi eu l'intelligence de s'effacer face à Neymar sur un bon coup franc et un autre penalty en fin de match, voyant bien que le Brésilien marchait alors sur l'eau.

Neymar (10) : lire le commentaire ci-dessus.

PARIS SG :

